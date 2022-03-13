В Україні найменший з початку року приріст COVID-захворювань

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу в країні було виявлено всього 420 нових випадків зараження коронавірусом. Це найменший приріст захворюваності з початку року. При цьому померло 13 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані - 464 особи;
- летальних випадків - 13;
- одужали - 3328 осіб;
- протестовано: методом ПЛР - 11 638 осіб, методом ІФА - 1589 осіб, експрес-тестами - 4629 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 223 978 осіб;
- одужали - 2 130 665 осіб;
- летальних випадків - 51 692;
- проведено ПЛР-тестів - 10 516 186.
Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 2 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 89 випадків;
- Вінницька область - 11 випадків;
- Волинська область - 18 випадків;
- Дніпропетровська область - 18 випадків;
- Житомирська область - 24 випадки;
- Закарпатська область - 2 випадки;
- Запорізька область - 44 випадки;
- Івано-Франківська область - 9 випадків;
- Київська область - 30 випадків;
- Кіровоградська область - 8 випадків;
- Луганська область - 4 випадки;
- Львівська область - 16 випадків;
- Миколаївська область - 42 випадки;
- Одеська область - 13 випадків;
- Полтавська область - 11 випадків;
- Рівненська область - 11 випадків;
- Сумська область - 9 випадків;
- Тернопільська область - 27 випадків;
- Харківська область - 5 випадків;
- Херсонська область - 4 випадки;
- Черкаська область - 9 випадків;
- Чернівецька область - 15 випадків;
- Чернігівська область - 1 випадок.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 857 нових випадів захворювання на коронавірус в Україні за добу.
Раніше МОЗ спрогнозував нову хвилю COVID-19. Новий головний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, коли чекати новий сплеск захворюваності і яким він буде.
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