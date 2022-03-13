В Україні найменший з початку року приріст COVID-захворювань

08:33 14 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу в країні було виявлено всього 420 нових випадків зараження коронавірусом. Це найменший приріст захворюваності з початку року. При цьому померло 13 осіб.

"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 464 особи;

летальних випадків - 13;

одужали - 3328 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 11 638 осіб, методом ІФА - 1589 осіб, експрес-тестами - 4629 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 223 978 осіб;

одужали - 2 130 665 осіб;

летальних випадків - 51 692;

проведено ПЛР-тестів - 10 516 186.

Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 2 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 89 випадків;

Вінницька область - 11 випадків;

- 11 випадків; Волинська область - 18 випадків;

Дніпропетровська область - 18 випадків;

Житомирська область - 24 випадки;

Закарпатська область - 2 випадки;

Запорізька область - 44 випадки;

Івано-Франківська область - 9 випадків;

Київська область - 30 випадків;

Кіровоградська область - 8 випадків;

Луганська область - 4 випадки;

Львівська область - 16 випадків;

Миколаївська область - 42 випадки;

Одеська область - 13 випадків;

Полтавська область - 11 випадків;

Рівненська область - 11 випадків;

Сумська область - 9 випадків;

Тернопільська область - 27 випадків;

Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область - 4 випадки;

Черкаська область - 9 випадків;

Чернівецька область - 15 випадків;

Чернігівська область - 1 випадок.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 857 нових випадів захворювання на коронавірус в Україні за добу.

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