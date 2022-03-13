В Україні найменший з початку року приріст COVID-захворювань

08:33 14 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулу добу в країні було виявлено всього 420 нових випадків зараження коронавірусом. Це найменший приріст захворюваності з початку року. При цьому померло 13 осіб.

"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані - 464 особи;
  • летальних випадків - 13;
  • одужали - 3328 осіб;
  • протестовано: методом ПЛР - 11 638 осіб, методом ІФА - 1589 осіб, експрес-тестами - 4629 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 223 978 осіб;
  • одужали - 2 130 665 осіб;
  • летальних випадків - 51 692;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 516 186.

Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 2 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ - 89 випадків;
  • Вінницька область - 11 випадків;
  • Волинська область - 18 випадків;
  • Дніпропетровська область - 18 випадків;
  • Житомирська область - 24 випадки;
  • Закарпатська область - 2 випадки;
  • Запорізька область - 44 випадки;
  • Івано-Франківська область - 9 випадків;
  • Київська область - 30 випадків;
  • Кіровоградська область - 8 випадків;
  • Луганська область - 4 випадки;
  • Львівська область - 16 випадків;
  • Миколаївська область - 42 випадки;
  • Одеська область - 13 випадків;
  • Полтавська область - 11 випадків;
  • Рівненська область - 11 випадків;
  • Сумська область - 9 випадків;
  • Тернопільська область - 27 випадків;
  • Харківська область - 5 випадків;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Черкаська область - 9 випадків;
  • Чернівецька область - 15 випадків;
  • Чернігівська область - 1 випадок.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 857 нових випадів захворювання на коронавірус в Україні за добу.

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