В Україні розпочато клінічні тестування препаратів від COVID-19

16:54 07 серпень Київ, Україна

Рада Нацбезпеки повідомив, що чотири фармкомпанії України приступили до тестування препаратів для лікування захворювання Covid-19.

Зараз компанії проводять клінічні дослідження лікарських засобів.



Згідно з даними, розміщеним на сайті Державного експертного центру МОЗ випробування проводять таких препаратів:



"Амізон Makc" (виробництво АТ "Фармак"),

"Аміксин ІС" (виробництво ТДВ "ІнтерХім"),

"Корвітин" (виробництво ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ")

"Біовен" (виробництво ТОВ "Біофарма плазма").

Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже, допускаються до застосування і давно відомі.



Віковий діапазон учасників усіх попередніх досліджень - від 18 до 65 років, проте по "Біовену" і "корвитин" є і особи старше 65 років, говориться в повідомленні.