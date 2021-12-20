В Україні розпочато клінічні тестування препаратів від COVID-19

Рада Нацбезпеки повідомив, що чотири фармкомпанії України приступили до тестування препаратів для лікування захворювання Covid-19.
Зараз компанії проводять клінічні дослідження лікарських засобів.
Згідно з даними, розміщеним на сайті Державного експертного центру МОЗ випробування проводять таких препаратів:
"Амізон Makc" (виробництво АТ "Фармак"),
"Аміксин ІС" (виробництво ТДВ "ІнтерХім"),
"Корвітин" (виробництво ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ")
"Біовен" (виробництво ТОВ "Біофарма плазма").
Згідно з даними, розміщеним на сайті Державного експертного центру МОЗ випробування проводять таких препаратів:
"Амізон Makc" (виробництво АТ "Фармак"),
"Аміксин ІС" (виробництво ТДВ "ІнтерХім"),
"Корвітин" (виробництво ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ")
"Біовен" (виробництво ТОВ "Біофарма плазма").
Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже, допускаються до застосування і давно відомі.
Віковий діапазон учасників усіх попередніх досліджень - від 18 до 65 років, проте по "Біовену" і "корвитин" є і особи старше 65 років, говориться в повідомленні.
Віковий діапазон учасників усіх попередніх досліджень - від 18 до 65 років, проте по "Біовену" і "корвитин" є і особи старше 65 років, говориться в повідомленні.
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