В Україні спостерігається збільшення приросту випадків COVID-захворювань

09:31 17 червня Київ, Україна

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я України за середу, 16 червня, в країні було підтверджено 1188 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 143 випадки більше, ніж днем раніше. За добу померли 55 осіб.

"17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 188 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 601 особа;

летальних випадків - 55;

одужали - 4682 особи;

протестовано: методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 227 225 осіб;

одужали - 2 145 660 осіб;

летальних випадків - 51 902;

проведено ПЛР-тестів - 10 603 856.

Серед захворілих за минулу добу - 62 дитини і 6 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 251 випадок;

Вінницька область - 43 випадки;

- 43 випадки; Волинська область - 36 випадків;

Дніпропетровська область - 78 випадків;

Донецька область - 51 випадок;

Житомирська область - 35 випадків;

Закарпатська область - 26 випадків;

Запорізька область - 58 випадків;

Івано-Франківська область - 14 випадків;

Київська область - 60 випадків;

Кіровоградська область - 12 випадків;

Луганська область - 21 випадок;

Львівська область - 45 випадків;

Миколаївська область - 43 випадки;

Одеська область - 21 випадок;

Полтавська область - 54 випадки;

Рівненська область - 23 випадки;

Сумська область - 46 випадків;

Тернопільська область - 13 випадків;

Харківська область - 96 випадків;

Херсонська область - 37 випадків;

Хмельницька область - 42 випадки;

Черкаська область - 41 випадок;

Чернівецька область - 23 випадки;

Чернігівська область - 19 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 1 045 нових COVID-випадків і 78 смертей, госпіталізовано було 699 осіб.