В Україні спостерігається збільшення приросту випадків COVID-захворювань

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я України за середу, 16 червня, в країні було підтверджено 1188 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 143 випадки більше, ніж днем раніше. За добу померли 55 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані - 601 особа;
- летальних випадків - 55;
- одужали - 4682 особи;
- протестовано: методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 227 225 осіб;
- одужали - 2 145 660 осіб;
- летальних випадків - 51 902;
- проведено ПЛР-тестів - 10 603 856.
Серед захворілих за минулу добу - 62 дитини і 6 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 251 випадок;
- Вінницька область - 43 випадки;
- Волинська область - 36 випадків;
- Дніпропетровська область - 78 випадків;
- Донецька область - 51 випадок;
- Житомирська область - 35 випадків;
- Закарпатська область - 26 випадків;
- Запорізька область - 58 випадків;
- Івано-Франківська область - 14 випадків;
- Київська область - 60 випадків;
- Кіровоградська область - 12 випадків;
- Луганська область - 21 випадок;
- Львівська область - 45 випадків;
- Миколаївська область - 43 випадки;
- Одеська область - 21 випадок;
- Полтавська область - 54 випадки;
- Рівненська область - 23 випадки;
- Сумська область - 46 випадків;
- Тернопільська область - 13 випадків;
- Харківська область - 96 випадків;
- Херсонська область - 37 випадків;
- Хмельницька область - 42 випадки;
- Черкаська область - 41 випадок;
- Чернівецька область - 23 випадки;
- Чернігівська область - 19 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 1 045 нових COVID-випадків і 78 смертей, госпіталізовано було 699 осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі