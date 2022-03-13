В Україні на сьогодні 167 888 осіб залишаються зараженими

Друга хвиля пандемії коронавірусу продовжує посилюватися по всьому світу. Не оминула вона й Україну. Як завжди, після декількох рекордних стрибків захворюваності спостерігаємо незначне послаблення. За даними РНБО, за минулу добу в Україні підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків зафіксовано в Харківській, Хмельницькій, Сумській, Львівській областях та Києві.

З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже 298 872 людини. При цьому одужали 125 377 осіб, серед яких 1 264 - за вчора.

Померли від хвороби в Україні за весь час пандемії 5 607 осіб, з яких за останню добу - 90. Зараженими залишаються 167 888 осіб. А це потенційна загроза для навколишніх при недотриманні карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що ліжка в "коронавірусних" лікарнях України вже заповнені на 62,3 відсотка.