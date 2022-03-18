В Україні менше 1000 нових випадків Covid

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 18 червня в Україні зареєстровано 967 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 585 осіб.
Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 6 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 585 осіб;
🔸летальних результатів - 50;
🔸одужали - 2312 осіб;
🔸протестовано: методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 585 осіб;
🔸летальних результатів - 50;
🔸одужали - 2312 осіб;
🔸протестовано: методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 228 192 особи;
🔹одужали - 2 147 972 особи;
🔹летальних результатів - 51 952;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.
🔹захворіли - 2 228 192 особи;
🔹одужали - 2 147 972 особи;
🔹летальних результатів - 51 952;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 207 випадків;
- Вінницька область - 7 випадків;
- Волинська область - 16 випадків;
- Дніпропетровська область - 50 випадків;
- Донецька область - 61 випадок;
- Житомирська область - 27 випадків;
- Закарпатська область - 9 випадків;
- Запорізька область - 43 випадки;
- Івано-Франківська область - 6 випадків;
- Київська область - 54 випадки;
- Кіровоградська область - 10 випадків;
- Луганська область - 14 випадків;
- Львівська область - 38 випадків;
- Миколаївська область - 38 випадків;
- Одеська область - 42 випадки;
- Полтавська область - 30 випадків;
- Рівненська область - 41 випадок;
- Сумська область - 38 випадків;
- Тернопільська область - 14 випадків;
- Харківська область - 68 випадків;
- Херсонська область - 23 випадки;
- Хмельницька область - 35 випадків;
- Черкаська область - 46 випадків;
- Чернівецька область - 28 випадків;
- Чернігівська область - 22 випадки.
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