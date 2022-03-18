В Україні менше 1000 нових випадків Covid

09:18 18 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 18 червня в Україні зареєстровано 967 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 585 осіб.
 
Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 6 медпрацівників.

Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 585 осіб;
🔸летальних результатів - 50;
🔸одужали - 2312 осіб;
🔸протестовано: методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 228 192 особи;
🔹одужали - 2 147 972 особи;
🔹летальних результатів - 51 952;
🔹проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.
 
Кількість захворювань в регіонах на добу:
  • м. Київ - 207 випадків;
  • Вінницька область - 7 випадків;
  • Волинська область - 16 випадків;
  • Дніпропетровська область - 50 випадків;
  • Донецька область - 61 випадок;
  • Житомирська область - 27 випадків;
  • Закарпатська область - 9 випадків;
  • Запорізька область - 43 випадки;
  • Івано-Франківська область - 6 випадків;
  • Київська область - 54 випадки;
  • Кіровоградська область - 10 випадків;
  • Луганська область - 14 випадків;
  • Львівська область - 38 випадків;
  • Миколаївська область - 38 випадків;
  • Одеська область - 42 випадки;
  • Полтавська область - 30 випадків;
  • Рівненська область - 41 випадок;
  • Сумська область - 38 випадків;
  • Тернопільська область - 14 випадків;
  • Харківська область - 68 випадків;
  • Херсонська область - 23 випадки;
  • Хмельницька область - 35 випадків;
  • Черкаська область - 46 випадків;
  • Чернівецька область - 28 випадків;
  • Чернігівська область - 22 випадки.