В Україні менше 1000 нових випадків Covid

09:18 18 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 18 червня в Україні зареєстровано 967 нових випадків COVID-19 , госпіталізовано - 585 осіб.

Серед захворілих за минулу добу - 32 дитини і 6 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔸госпіталізовані - 585 осіб;

🔸летальних результатів - 50;

🔸одужали - 2312 осіб;

🔸протестовано: методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

🔹захворіли - 2 228 192 особи;

🔹одужали - 2 147 972 особи;

🔹летальних результатів - 51 952;

🔹проведено ПЛР-тестів - 10 629 744.

Кількість захворювань в регіонах на добу: