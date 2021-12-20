В Україні максимальний рівень захворюваності на коронавірус з початку року

В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За повідомленням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було виявлено 13 276 нових випадків COVID-19. Це на кілька сотень більше, ніж днем раніше.
За його словами, зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники. Загальна кількість хворих в Україні з початку пандемії досягла 1,451 млн.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані - 3 967 осіб;
- летальних випадків - 243;
- одужали - 4 897 осіб;
- здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).
За весь час пандемії в Україні
- захворіли - 1 451 744 особи;
- одужали - 1 219 773 особи;
- летальних випадків - 28 158;
- проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 1049 випадків;
- Вінницька область - 933 випадки;
- Волинська область - 261 випадок;
- Дніпропетровська область - 693 випадки;
- Донецька область - 464 випадки;
- Житомирська область - 971 випадок;
- Закарпатська - 625 випадків;
- Запорізька область - 345 випадків;
- Івано-Франківська область - 719 випадків;
- Київська область - 913 випадків;
- Кіровоградська область - 84 випадки;
- Луганська область - 91 випадок;
- Львівська область - 879 випадків;
- Миколаївська область - 378 випадків;
- Одеська область - 767 випадків;
- Полтавська область - 244 випадки;
- Рівненська область - 380 випадків;
- Сумська область - 275 випадків;
- Тернопільська область - 399 випадків;
- Харківська область - 837 випадків;
- Херсонська область - 84 випадки;
- Хмельницька область - 605 випадків;
- Черкаська область - 313 випадків;
- Чернівецька область - 625 випадків;
- Чернігівська область - 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Нагадаємо, напередодні в Україні за добу підтвердили 12946 нових випадків коронавірусу.
Також в МОЗ повідомляють про те, що ще один регіон наближається до "червоної" зоні.
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