В Україні максимальний рівень захворюваності на коронавірус з початку року

09:09 13 березень Київ, Україна

В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За повідомленням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було виявлено 13 276 нових випадків COVID-19. Це на кілька сотень більше, ніж днем раніше.

За його словами, зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники. Загальна кількість хворих в Україні з початку пандемії досягла 1,451 млн.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 3 967 осіб;

летальних випадків - 243;

одужали - 4 897 осіб;

здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 1 451 744 особи;

одужали - 1 219 773 особи;

летальних випадків - 28 158;

проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 1049 випадків;

Вінницька область - 933 випадки;

Волинська область - 261 випадок;

Дніпропетровська область - 693 випадки;

Донецька область - 464 випадки;

Житомирська область - 971 випадок;

Закарпатська - 625 випадків;

Запорізька область - 345 випадків;

Івано-Франківська область - 719 випадків;

Київська область - 913 випадків;

Кіровоградська область - 84 випадки;

Луганська область - 91 випадок;

Львівська область - 879 випадків;

Миколаївська область - 378 випадків;

Одеська область - 767 випадків;

Полтавська область - 244 випадки;

Рівненська область - 380 випадків;

Сумська область - 275 випадків;

Тернопільська область - 399 випадків;

Харківська область - 837 випадків;

Херсонська область - 84 випадки;

Хмельницька область - 605 випадків;

Черкаська область - 313 випадків;

Чернівецька область - 625 випадків;

Чернігівська область - 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, напередодні в Україні за добу підтвердили 12946 нових випадків коронавірусу.

Також в МОЗ повідомляють про те, що ще один регіон наближається до "червоної" зоні.