В Україні максимальний рівень захворюваності на коронавірус з початку року

09:09 13 березень Київ, Україна

В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За повідомленням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було виявлено 13 276 нових випадків COVID-19. Це на кілька сотень більше, ніж днем раніше.

За його словами, зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники. Загальна кількість хворих в Україні з початку пандемії досягла 1,451 млн.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані - 3 967 осіб;
  • летальних випадків - 243;
  • одужали - 4 897 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли - 1 451 744 особи;
  • одужали - 1 219 773 особи;
  • летальних випадків - 28 158;
  • проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ - 1049 випадків;
  • Вінницька область - 933 випадки;
  • Волинська область - 261 випадок;
  • Дніпропетровська область - 693 випадки;
  • Донецька область - 464 випадки;
  • Житомирська область - 971 випадок;
  • Закарпатська - 625 випадків;
  • Запорізька область - 345 випадків;
  • Івано-Франківська область - 719 випадків;
  • Київська область - 913 випадків;
  • Кіровоградська область - 84 випадки;
  • Луганська область - 91 випадок;
  • Львівська область - 879 випадків;
  • Миколаївська область - 378 випадків;
  • Одеська область - 767 випадків;
  • Полтавська область - 244 випадки;
  • Рівненська область - 380 випадків;
  • Сумська область - 275 випадків;
  • Тернопільська область - 399 випадків;
  • Харківська область - 837 випадків;
  • Херсонська область - 84 випадки;
  • Хмельницька область - 605 випадків;
  • Черкаська область - 313 випадків;
  • Чернівецька область - 625 випадків;
  • Чернігівська область - 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, напередодні в Україні за добу підтвердили 12946 нових випадків коронавірусу.

Також в МОЗ повідомляють про те, що ще один регіон наближається до "червоної" зоні.