В Україні коронавірус діагностували більш ніж у 10 тис. осіб, госпіталізовано понад півтори тисячі

08:48 13 січень Київ, Україна

Минулої доби, 12 січня, медики зафіксували 10 046 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 590 дітей та 255 працівників сфери охорони здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також у повідомленні сказано, що за минулу добу з тяжким перебігом хвороби було госпіталізовано 1676 осіб, помер 191 українець, одужали – 7202.

Максимальну кількість інфікованих виявлено у Києві, а також у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Харківській областях.