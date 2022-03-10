В Україні кількість нових випадків Covid-19 за добу перевищила 5000

15 жовтня (станом на 9:00) в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 062 нових випадки. Загалом проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужала 951 людина.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 7 941 випадок;
Волинська область - 10 320 випадків;
Дніпропетровська область - 9 834 випадки;
Донецька область - 6 491 випадок;
Житомирська область - 9 130 випадків;
Закарпатська область - 11 305 випадків;
Запорізька область - 6 012 випадків;
Івано-Франківська область - 15 955 випадків;
Кіровоградська область - 1 440 випадків;
Київ - 28 957 випадків;
Київська область - 11 978 випадків;
Львівська область - 23 806 випадків;
Луганська область - 2 125 випадків;
Миколаївська область - 5 207 випадків;
Одеська область - 17 511 випадків;
Полтавська область - 5 226 випадків;
Рівненська область - 15 186 випадків;
Сумська область - 7 983 випадки;
Тернопільська область - 16 700 випадків;
Харківська область - 26 913 випадків;
Херсонська область - 2 195 випадків;
Хмельницька область - 9 684 випадки;
Чернівецька область - 17 004 випадки;
Черкаська область - 6 157 випадків;
Чернігівська область - 6 179 випадків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі