В Україні кожен день новий рекорд захворюваності COVID-19

Як і очікувалося, ігнорування карантинних правил призвело до високого росту захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні. Так, згідно з інформацією МОЗ на ранок 17 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксована рекордна кількість заражених вірусом COVID-19 за весь період пандемії - 6 410 випадків.

Днем раніше також був зафіксований рекордний добовий приріст COVID-19 - 5992 випадки.

Всього з початку пандемії зареєстрований 293 641 хворий. З них 5 517 (+109) померли і 124 113 (+2194) одужали.

Захворюваність COVID-19 по регіонах: Вінницька обл - 8233 (+163) Волинська обл - 10682 (+167) Дніпропетровська обл - 10721 (+464) Донецька обл - 6776 (+118) Житомирська обл - 9539 (+253) Закарпатська обл - 11626 (+165) Запорізька обл - 6259 (+97) Івано-Франківська обл - 16377 (+214) Кіровоградська обл - 1512 (+44) Київ - 30010 (+598) Київська обл - 12439 (+232) Львівська обл - 24539 (+368) Луганська обл - 2334 (+105) Миколаївська обл - 5567 (+231) Одеська обл - 18519 (+506) Полтавська обл - 5738 (+269) Рівненська обл - 15646 (+248) Сумська обл - 8524 (+272) Тернопільська обл - 17160 (+244) Харківська обл - 27929 (+472) Херсонська обл - 2380 (+116) Хмельницька обл - 10480 (+382) Чернівецька обл - 17450 (+247) Черкаська обл - 6619 (+232) Чернігівська обл - 6582 (+203)

Варто відзначити, що рекордні показники COVID-19 фіксують в світі три дні поспіль. Кількість хворих наближається до 40 мільйонів.