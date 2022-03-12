В Україні кожен день новий рекорд захворюваності COVID-19

Як і очікувалося, ігнорування карантинних правил призвело до високого росту захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні. Так, згідно з інформацією МОЗ на ранок 17 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксована рекордна кількість заражених вірусом COVID-19 за весь період пандемії - 6 410 випадків.
Днем раніше також був зафіксований рекордний добовий приріст COVID-19 - 5992 випадки.
Всього з початку пандемії зареєстрований 293 641 хворий. З них 5 517 (+109) померли і 124 113 (+2194) одужали.
Захворюваність COVID-19 по регіонах:
Вінницька обл - 8233 (+163)
Волинська обл - 10682 (+167)
Дніпропетровська обл - 10721 (+464)
Донецька обл - 6776 (+118)
Житомирська обл - 9539 (+253)
Закарпатська обл - 11626 (+165)
Запорізька обл - 6259 (+97)
Івано-Франківська обл - 16377 (+214)
Кіровоградська обл - 1512 (+44)
Київ - 30010 (+598)
Київська обл - 12439 (+232)
Львівська обл - 24539 (+368)
Луганська обл - 2334 (+105)
Миколаївська обл - 5567 (+231)
Одеська обл - 18519 (+506)
Полтавська обл - 5738 (+269)
Рівненська обл - 15646 (+248)
Сумська обл - 8524 (+272)
Тернопільська обл - 17160 (+244)
Харківська обл - 27929 (+472)
Херсонська обл - 2380 (+116)
Хмельницька обл - 10480 (+382)
Чернівецька обл - 17450 (+247)
Черкаська обл - 6619 (+232)
Чернігівська обл - 6582 (+203)
Варто відзначити, що рекордні показники COVID-19 фіксують в світі три дні поспіль. Кількість хворих наближається до 40 мільйонів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі