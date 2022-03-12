В Україні кожен день новий рекорд захворюваності COVID-19

09:26 17 жовтня Київ, Україна

Як і очікувалося, ігнорування карантинних правил призвело до високого росту захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні. Так, згідно з інформацією МОЗ на ранок 17 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксована рекордна кількість заражених вірусом COVID-19 за весь період пандемії - 6 410 випадків.

Днем раніше також був зафіксований рекордний добовий приріст COVID-19 - 5992 випадки.

Всього з початку пандемії зареєстрований 293 641 хворий. З них 5 517 (+109) померли і 124 113 (+2194) одужали.

Захворюваність COVID-19 по регіонах:

Вінницька обл - 8233 (+163)

Волинська обл - 10682 (+167)

Дніпропетровська обл - 10721 (+464)

Донецька обл - 6776 (+118)

Житомирська обл - 9539 (+253)

Закарпатська обл - 11626 (+165)

Запорізька обл - 6259 (+97)

Івано-Франківська обл - 16377 (+214)

Кіровоградська обл - 1512 (+44)

Київ - 30010 (+598)

Київська обл - 12439 (+232)

Львівська обл - 24539 (+368)

Луганська обл - 2334 (+105)

Миколаївська обл - 5567 (+231)

Одеська обл - 18519 (+506)

Полтавська обл - 5738 (+269)

Рівненська обл - 15646 (+248)

Сумська обл - 8524 (+272)

Тернопільська обл - 17160 (+244)

Харківська обл - 27929 (+472)

Херсонська обл - 2380 (+116)

Хмельницька обл - 10480 (+382)

Чернівецька обл - 17450 (+247)

Черкаська обл - 6619 (+232)

Чернігівська обл - 6582 (+203)

Варто відзначити, що рекордні показники COVID-19 фіксують в світі три дні поспіль. Кількість хворих наближається до 40 мільйонів.