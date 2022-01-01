В Україні змінили карантинні зони

19:46 20 серпень Київ, Україна

Через ситуацію епідемситуації було прийнято рішення про перерозподіл карантинні зони, нове зонування вступить в силу з 24 серпня.
 
Про це повідомили в Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, після перерозподілу, в зони карантину потрапило більше міст і областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня. Відзначимо, що нове зонування вступить в силу 24 серпня.

«Червона зона»: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів:
  • місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • місто Самбір Львівської області;
  • місто Біляївка Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
  • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
«Помаранчева» зона: забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів:
  • місто Ужгород;
  • місто Івано-Франківськ;
  • місто Львів;
  • місто Тернопіль;
  • місто Харків.
фото: медицинские маски в руках
«Жовта зона»: забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту:
  • місто Київ;
  • місто Луцьк;
  • місто Житомир;
  • місто Бориспіль;
  • місто Одеса;
  • місто Рівне;
  • місто Суми;
  • місто Хмельницький.
«Зелена» зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.