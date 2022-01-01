В Україні змінили карантинні зони

19:46 20 серпень Київ, Україна

Через ситуацію епідемситуації було прийнято рішення про перерозподіл карантинні зони, нове зонування вступить в силу з 24 серпня.

Про це повідомили в Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Так, після перерозподілу, в зони карантину потрапило більше міст і областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня. Відзначимо, що нове зонування вступить в силу 24 серпня.



«Червона зона»: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

«Помаранчева» зона: забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів:

місто Ужгород;

місто Івано-Франківськ;

місто Львів;

місто Тернопіль;

місто Харків.

«Жовта зона»: забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту:

місто Київ;

місто Луцьк;

місто Житомир;

місто Бориспіль;

місто Одеса;

місто Рівне;

місто Суми;

місто Хмельницький.

«Зелена» зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.