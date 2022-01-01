В Україні змінили карантинні зони

Через ситуацію епідемситуації було прийнято рішення про перерозподіл карантинні зони, нове зонування вступить в силу з 24 серпня.
Про це повідомили в Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, після перерозподілу, в зони карантину потрапило більше міст і областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня. Відзначимо, що нове зонування вступить в силу 24 серпня.
«Червона зона»: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів:
- місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
«Помаранчева» зона: забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів:
- місто Ужгород;
- місто Івано-Франківськ;
- місто Львів;
- місто Тернопіль;
- місто Харків.
«Жовта зона»: забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту:
- місто Київ;
- місто Луцьк;
- місто Житомир;
- місто Бориспіль;
- місто Одеса;
- місто Рівне;
- місто Суми;
- місто Хмельницький.
«Зелена» зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити в усіх видах громадського транспорту людей більше ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.
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