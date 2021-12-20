В Україні змінено протокол лікування ковід-хворих

МОЗ України вніс чергові зміни до протоколу лікування коронавірусної інфекції. Це вже сьоме оновлення з початку пандемії.
Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Крім того, було змінене дозування цього препарату. Для пацієнтів з важким і критичним перебігом інфекції рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла одноразово, тоді як раніше рекомендувалося дворазове введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення великих доз кортикостероїдів.
Також були оновлені рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції і суперінфекції.
"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - підкреслила Садов'як.
Пацієнтам з середньотяжким перебігом COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без наявної клінічної підозри чи наявності бактеріальної інфекції.
Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.
Також були оновлені рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції і суперінфекції.
"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - підкреслила Садов'як.
Пацієнтам з середньотяжким перебігом COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без наявної клінічної підозри чи наявності бактеріальної інфекції.
Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.
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