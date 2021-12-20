В Україні змінено протокол лікування ковід-хворих

11:06 09 квітень Київ, Україна

МОЗ України вніс чергові зміни до протоколу лікування коронавірусної інфекції. Це вже сьоме оновлення з початку пандемії.



Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"6 квітня наказом №638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Доданий Тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним ходом COVID-19", - сказала вона.

Крім того, було змінене дозування цього препарату. Для пацієнтів з важким і критичним перебігом інфекції рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла одноразово, тоді як раніше рекомендувалося дворазове введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення великих доз кортикостероїдів.



Також були оновлені рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції і суперінфекції.



"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - підкреслила Садов'як.



Пацієнтам з середньотяжким перебігом COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без наявної клінічної підозри чи наявності бактеріальної інфекції.



Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.