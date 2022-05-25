В Україні йде стабільне зростання захворюваності: 1600 нових випадків COVID-19 за день

На цьому тижні в Україні спостерігається стабільне зростання показника добової захворюваності. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 19 серпня, в країні підтвердили 1600 нових випадків коронавірусу - всього з початку пандемії їх вже 2271826.
При цьому одужали за добу 882 людини (всього - 2,2 млн), а померли 26 українців (всього - 53394). У лікарні потрапили 597 осіб з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.
Випадків в областях/імунізовані (2 доза):
Київ - 222/17340
Вінницька - 33/1907
Волинська - 22/525
Дніпропетровська - 68/4857
Донецька - 108/1662
Житомирська - 48/2807
Закарпатська - 20/1463
Запорізька - 97/2035
Івано-Франківська - 61/948
Київська - 71/6524
Кіровоградська - 10/1429
Луганська - 67/553
Львівська - 70/2186
Миколаївська - 17/1363
Одеська - 109/4173
Полтавська - 56/3478
Рівненська - 29/870
Сумська - 46/2970
Тернопільська - 56/998
Харківська - 86/3487
Херсонська - 75/1851
Хмельницька - 68/958
Черкаська - 34/4419
Чернівецька - 79/1542
Чернігівська - 48/1185
Нагадаємо, що МОЗ починає реагувати на зростання захворюваності. В Україні останніми тижнями зростає захворюваність на коронавірус. МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль.
Також повідомлялося, що Україна закупила партію препаратів від коронавірусу. Дослідження препарату Тоцілізумаб ще тривають, але минулорічний досвід його використання обнадіює.
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