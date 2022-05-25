В Україні йде стабільне зростання захворюваності: 1600 нових випадків COVID-19 за день

08:58 20 серпня Киев, Украина

На цьому тижні в Україні спостерігається стабільне зростання показника добової захворюваності. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 19 серпня, в країні підтвердили 1600 нових випадків коронавірусу - всього з початку пандемії їх вже 2271826.

При цьому одужали за добу 882 людини (всього - 2,2 млн), а померли 26 українців (всього - 53394). У лікарні потрапили 597 осіб з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

Київ - 222/17340

Вінницька - 33/1907

Волинська - 22/525

Дніпропетровська - 68/4857

Донецька - 108/1662

Житомирська - 48/2807

Закарпатська - 20/1463

Запорізька - 97/2035

Івано-Франківська - 61/948

Київська - 71/6524

Кіровоградська - 10/1429

Луганська - 67/553

Львівська - 70/2186

Миколаївська - 17/1363

Одеська - 109/4173

Полтавська - 56/3478

Рівненська - 29/870

Сумська - 46/2970

Тернопільська - 56/998

Харківська - 86/3487

Херсонська - 75/1851

Хмельницька - 68/958

Черкаська - 34/4419

Чернівецька - 79/1542

Чернігівська - 48/1185

Нагадаємо, що МОЗ починає реагувати на зростання захворюваності. В Україні останніми тижнями зростає захворюваність на коронавірус. МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль.

Також повідомлялося, що Україна закупила партію препаратів від коронавірусу. Дослідження препарату Тоцілізумаб ще тривають, але минулорічний досвід його використання обнадіює.