В Україні подвійний приріст інфікованих коронавірусом – 5 454 особи

В Україні за минулу добу вівторка приріст інфікованих коронавірусом збільшився вдвічі – 5 454 випадки.
Про це повідомляє МОЗ.
Серед інфікованих 353 дитини та 98 працівників сфери охорони здоров'я.
Також відомо, що за минулу добу було госпіталізовано 1 153 особи, померло – 307 осіб, змогли подолати вірус та вилікуватися – 12 352 особи.
Лідерами за кількістю інфікованих за добу 28 грудня стали Київ, Київська область, Донецька, Закарпатська та Запорізька області.
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