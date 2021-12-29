В Україні подвійний приріст інфікованих коронавірусом – 5 454 особи

08:24 29 грудень Київ, Україна

В Україні за минулу добу вівторка приріст інфікованих коронавірусом збільшився вдвічі – 5 454 випадки.



Про це повідомляє МОЗ.



Серед інфікованих 353 дитини та 98 працівників сфери охорони здоров'я.



Також відомо, що за минулу добу було госпіталізовано 1 153 особи, померло – 307 осіб, змогли подолати вірус та вилікуватися – 12 352 особи.



Лідерами за кількістю інфікованих за добу 28 грудня стали Київ, Київська область, Донецька, Закарпатська та Запорізька області.





