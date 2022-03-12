В Україні досить доз для вакцинації в червні - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України розповів про наявність вакцини від COVID-19 в Україні. Згідно з даними Віктора Ляшка, в наявності є 1,5 млн доз Pfizer-BioNTech. Цього має вистачити для планової вакцинації в червні.
За його словами, в цілому на червень Україна має 1,5 млн доз вакцини Pfizer, стільки ж доз вакцини CoronaVac, 700 тис. доз вакцини AstraZeneca. Остання вже розвезена по областях і призначена для проведення другого щеплення тим, хто отримав першу дозу в лютому-квітні.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 48 161 особу. Всього з початку кампанії в Україні вакциновано 1 284 145 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали обидві дози) 152 142 особи.
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