В Україні досить доз для вакцинації в червні - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України розповів про наявність вакцини від COVID-19 в Україні. Згідно з даними Віктора Ляшка, в наявності є 1,5 млн доз Pfizer-BioNTech. Цього має вистачити для планової вакцинації в червні.

«Щосереди приходить партія вакцини із закуплених за державні кошти - 500 тис. доз вакцини Pfizer», - сказав Ляшко.

За його словами, в цілому на червень Україна має 1,5 млн доз вакцини Pfizer, стільки ж доз вакцини CoronaVac, 700 тис. доз вакцини AstraZeneca. Остання вже розвезена по областях і призначена для проведення другого щеплення тим, хто отримав першу дозу в лютому-квітні.

«На червень ми вакцинами забезпечені. Про наступні поставки, на липень, ми будемо повідомляти після 15 червня», - додав Ляшко.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 48 161 особу. Всього з початку кампанії в Україні вакциновано 1 284 145 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали обидві дози) 152 142 особи.