В Україні восени можуть з'явитися паперові COVID-сертифікати

11:22 08 липня Київ, Україна

В Україні планують розробити паперову версію сертифікатів про вакцинацію проти COVID і почати видавати їх вже восени.
 
Про це на пресконференції сказала проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Чорногоренко.
"Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія COVID-сертифікату. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді", - сказала Чорногоренко.
За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах COVID-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

Відповідно, COVID-сертифікат планується трьох типів: про хід повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення COVID-19 і про те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з системи електронної охорони здоров'я.

Як додала на пресконференції генеральна директорка Директорату МОЗ щодо розвитку цифрових перетворень в охороні здоров'я Марія Карчевич, паперова версія COVID-сертифіката планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров'я.

Також, за її словами, планується, що COVID-сертифікат буде як для виїзду за кордон, так і «внутрішнім».
"Також є внутрішній сертифікат. На цей момент МОЗ подав пропозиції, що внутрішній сертифікат може використовуватися для відвідування масових заходів на літній період. Можливо, на осінній період, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифіката", - сказала Карчевич.