В Україні восени можуть з'явитися паперові COVID-сертифікати

11:22 08 липня Київ, Україна

В Україні планують розробити паперову версію сертифікатів про вакцинацію проти COVID і почати видавати їх вже восени.

Про це на пресконференції сказала проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Чорногоренко.

"Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія COVID-сертифікату. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді", - сказала Чорногоренко.

За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах COVID-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.



Відповідно, COVID-сертифікат планується трьох типів: про хід повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення COVID-19 і про те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з системи електронної охорони здоров'я.



Як додала на пресконференції генеральна директорка Директорату МОЗ щодо розвитку цифрових перетворень в охороні здоров'я Марія Карчевич, паперова версія COVID-сертифіката планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров'я.



Також, за її словами, планується, що COVID-сертифікат буде як для виїзду за кордон, так і «внутрішнім».