В Україні для колективного імунітету треба вакцинувати 70% населення країни

19:56 22 березень Київ, Україна

Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка повідомив, що для вироблення колективного імунітету від COVID потрібно вакцинувати 30 млн осіб (70%).

За його словами, якщо населення буде сприяти діям Міністерства охорони здоров'я, то вакцинальну кампанію можна буде провести за рік.

"Вакцинальну кампанію можна провести за один рік. Але для цього повинна бути готовність населення. Не повинно бути відмов, і населення має сприяти діям МОЗ, вакцинальних бригад. МОЗ ставить перед собою мету прищепити мінімум 50% населення. І ми сподіваємося, що досягнемо цього", - підкреслив він.

Керівник експертної групи пояснив, чому в Україні низькі темпи COVID-вакцинації. За його словами, це пов'язано з кількома причинами.

"Перше - це те, що у нас прийшла тільки перша партія в 500 тис. доз. Друге - готовність населення до імунізації. На жаль, у нас величезна кількість відмов і дуже розгалужена система антивакцинальної кампанії. Бачимо багато дезінформації щодо того, що ми отримали неякісну вакцину, що вона нібито небезпечна, мовляв, багато хто відмовляється. Це, на жаль, заважає якісному здійсненню кампанії", - зазначив Литовка.

Імунізація в країні тільки почалася і набирає обертів, зазначив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ. Зараз проведення вакцинації планують таким чином, щоб не перевантажити медичну систему і щоб своєчасно отримувати відгуки про несприятливі події, які можуть виникати.