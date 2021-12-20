В Україні кількість COVID-хворих за добу перевищила 20 тисяч

10:33 03 квітень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 20 341 новий випадок зараження COVID-19. Таким чином, Україна переступила новий антирекордний бар'єр в поширенні епідемії серед громадян.

У Телеграм-каналі МОЗ повідомляється, що за п'ятницю, 2 квітня, госпіталізували 5 186 осіб, 9 166 одужали, 396 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіла вже 1 731 971 особа: 1 342 536 людей одужали, а 34 075 померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада буде негайно реагувати на мінливу епідеміологічну ситуацію, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо введення надзвичайного стану, а президент видасть указ.

Також, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив, що влада України поки не розглядає можливість введення локдауну по всій країні.