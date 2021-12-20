В Україні кількість COVID-хворих за добу перевищила 20 тисяч

10:33 03 квітень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 20 341 новий випадок зараження COVID-19. Таким чином, Україна переступила новий антирекордний бар'єр в поширенні епідемії серед громадян.

У Телеграм-каналі МОЗ повідомляється, що за п'ятницю, 2 квітня, госпіталізували 5 186 осіб, 9 166 одужали, 396 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіла вже 1 731 971 особа: 1 342 536 людей одужали, а 34 075 померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

данные МОЗ Украины по заболеваемости COVID-19

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада буде негайно реагувати на мінливу епідеміологічну ситуацію, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо введення надзвичайного стану, а президент видасть указ.

Також, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив, що влада України поки не розглядає можливість введення локдауну по всій країні.