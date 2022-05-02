В Україні понад 13 тис. хворих на коронавірусну інфекцію

На ранок 2 грудня кількість тих, хто видужали за добу, перевищила кількість хворих, зафіксований 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Також за минулу добу:
🔴 госпіталізовані - 1447 осіб;
🔴 летальних випадків - 169;
🔴 одужали - 13 882 особи;
🔴 здійснено тестувань за добу - 67 626 (в тому числі методом ПЛР - 44 445, методом ІФА - 23 181).
За весь час пандемії в Україні:
🔵 захворіло - 758 264 особи;
🔵 одужали - 369 054 особи;
🔵 летальних випадків - 12 717;
🔵 проведення ПЛР-тестів - 4 607 034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.
Також за минулу добу:
🔴 госпіталізовані - 1447 осіб;
🔴 летальних випадків - 169;
🔴 одужали - 13 882 особи;
🔴 здійснено тестувань за добу - 67 626 (в тому числі методом ПЛР - 44 445, методом ІФА - 23 181).
За весь час пандемії в Україні:
🔵 захворіло - 758 264 особи;
🔵 одужали - 369 054 особи;
🔵 летальних випадків - 12 717;
🔵 проведення ПЛР-тестів - 4 607 034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 74012 випадків;
📍 Вінницька область - 17 715 випадків;
📍 Волинська область - 24 791 випадок;
📍 Дніпропетровська область - 40 148 випадків;
📍 Донецька область - 23752 випадки;
📍 Житомирська область - 30 233 випадки;
📍 Закарпатська область - 23 646 випадків;
📍 Запорізька область - 32 555 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 37 546 випадків;
📍 Київська область - 39503 випадки;
📍 Кіровоградська область - 5506 випадків;
📍 Луганська область - 6467 випадків;
📍 Львівська область - 47 477 випадків;
📍 Миколаївська область - 19 448 випадків;
📍 Одеська область - 46 985 випадків;
📍 Полтавська область - 23 291 випадок;
📍 Рівненська область - 31 798 випадків;
📍 Сумська область - 30 354 випадки;
📍 Тернопільська область - 28 375 випадків;
📍 Харківська область - 56 361 випадок;
📍 Херсонська область - 10 659 випадків;
📍 Хмельницька область - 30 228 випадків;
📍 Черкаська область - 24 046 випадків;
📍 Чернівецька область - 34 150 випадків;
📍 Чернігівська область - 19 218 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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