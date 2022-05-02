В Україні понад 13 тис. хворих на коронавірусну інфекцію

09:58 02 грудня Київ, Україна





Також за минулу добу:



🔴 госпіталізовані - 1447 осіб;

🔴 летальних випадків - 169;

🔴 одужали - 13 882 особи;

🔴 здійснено тестувань за добу - 67 626 (в тому числі методом ПЛР - 44 445, методом ІФА - 23 181).



За весь час пандемії в Україні:



🔵 захворіло - 758 264 особи;

🔵 одужали - 369 054 особи;

🔵 летальних випадків - 12 717;

🔵 проведення ПЛР-тестів - 4 607 034.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях. На ранок 2 грудня кількість тих, хто видужали за добу, перевищила кількість хворих, зафіксований 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Також за минулу добу:🔴 госпіталізовані - 1447 осіб;🔴 летальних випадків - 169;🔴 одужали - 13 882 особи;🔴 здійснено тестувань за добу - 67 626 (в тому числі методом ПЛР - 44 445, методом ІФА - 23 181).За весь час пандемії в Україні:🔵 захворіло - 758 264 особи;🔵 одужали - 369 054 особи;🔵 летальних випадків - 12 717;🔵 проведення ПЛР-тестів - 4 607 034.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



📍 Київ - 74012 випадків;

📍 Вінницька область - 17 715 випадків;

📍 Волинська область - 24 791 випадок;

📍 Дніпропетровська область - 40 148 випадків;

📍 Донецька область - 23752 випадки;

📍 Житомирська область - 30 233 випадки;

📍 Закарпатська область - 23 646 випадків;

📍 Запорізька область - 32 555 випадків;

📍 Івано-Франківська область - 37 546 випадків;

📍 Київська область - 39503 випадки;

📍 Кіровоградська область - 5506 випадків;

📍 Луганська область - 6467 випадків;

📍 Львівська область - 47 477 випадків;

📍 Миколаївська область - 19 448 випадків;

📍 Одеська область - 46 985 випадків;

📍 Полтавська область - 23 291 випадок;

📍 Рівненська область - 31 798 випадків;

📍 Сумська область - 30 354 випадки;

📍 Тернопільська область - 28 375 випадків;

📍 Харківська область - 56 361 випадок;

📍 Херсонська область - 10 659 випадків;

📍 Хмельницька область - 30 228 випадків;

📍 Черкаська область - 24 046 випадків;

📍 Чернівецька область - 34 150 випадків;

📍 Чернігівська область - 19 218 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.