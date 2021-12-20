В Україні понад 1200 хворих на коронавірус дітей за добу

В Україні минулої доби медики діагностували коронавірус у 13 777 осіб. До них увійшли 1279 дітей.
Про це повідомляє МОЗ у п'ятницю, 3 грудня.
Напередодні померли 509 хворих на коронавірус (всього - 87 566), а одужали 22 893 особи (всього - 3 018 620).
Серед хворих учора 1279 дітей та 222 медпрацівники. При цьому до лікарень за добу потрапили 2 992 особи.
Напередодні померли 509 хворих на коронавірус (всього - 87 566), а одужали 22 893 особи (всього - 3 018 620).
Серед хворих учора 1279 дітей та 222 медпрацівники. При цьому до лікарень за добу потрапили 2 992 особи.
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