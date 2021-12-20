В Україні понад 1200 хворих на коронавірус дітей за добу

11:03 03 грудень Київ, Україна

В Україні минулої доби медики діагностували коронавірус у 13 777 осіб. До них увійшли 1279 дітей.

Про це повідомляє МОЗ у п'ятницю, 3 грудня.



Напередодні померли 509 хворих на коронавірус (всього - 87 566), а одужали 22 893 особи (всього - 3 018 620).



Серед хворих учора 1279 дітей та 222 медпрацівники. При цьому до лікарень за добу потрапили 2 992 особи.