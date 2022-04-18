В Україні за добу повністю імунізовані 30 748 осіб

10:44 20 липня Київ, Україна

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу зробили 81 015 тисяч COVID -вакцинацій, першу дозу отримали 50 267 осіб, а повністю імунізовані - 30 748 осіб.

Вчора в регіонах України працювали 583 мобільних бригади по імунізації, 1 394 пункти щеплення і 50 центрів вакцинації населення.



Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 41 767. Набагато менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 29 162 і AstraZeneca - 10 086.





З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали першу дозу - 2 717 788 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 461 875 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 179 663 щеплення.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):



Київ - 9290

Вінницька обл - 2696

Волинська обл - 669

Дніпропетровська обл - 3654

Донецька обл - 2417

Житомирська обл - 1556

Закарпатська обл - 858

Запорізька обл - 1521

Івано-Франківська обл - 656

Київська обл - 3235

Кіровоградська обл - 549

Луганська обл - 519

Львівська обл - 2815

Миколаївська обл - 1 623

Одеська обл - 4226

Полтавська обл - 1980

Рівненська обл - 454

Сумська обл - 895

Тернопільська обл - 713

Харківська обл - 2980

Херсонська обл - 760

Хмельницька обл - 1168

Черкаська обл - 2114

Чернівецька обл - 1252

Чернігівська обл - 1667