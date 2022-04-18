В Україні за добу повністю імунізовані 30 748 осіб

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу зробили 81 015 тисяч COVID-вакцинацій, першу дозу отримали 50 267 осіб, а повністю імунізовані - 30 748 осіб.
Вчора в регіонах України працювали 583 мобільних бригади по імунізації, 1 394 пункти щеплення і 50 центрів вакцинації населення.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 41 767. Набагато менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 29 162 і AstraZeneca - 10 086.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 41 767. Набагато менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 29 162 і AstraZeneca - 10 086.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали першу дозу - 2 717 788 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 1 461 875 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 179 663 щеплення.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 9290
Вінницька обл - 2696
Волинська обл - 669
Дніпропетровська обл - 3654
Донецька обл - 2417
Житомирська обл - 1556
Закарпатська обл - 858
Запорізька обл - 1521
Івано-Франківська обл - 656
Київська обл - 3235
Кіровоградська обл - 549
Луганська обл - 519
Львівська обл - 2815
Миколаївська обл - 1 623
Одеська обл - 4226
Полтавська обл - 1980
Рівненська обл - 454
Сумська обл - 895
Тернопільська обл - 713
Харківська обл - 2980
Херсонська обл - 760
Хмельницька обл - 1168
Черкаська обл - 2114
Чернівецька обл - 1252
Чернігівська обл - 1667
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