В Україні 8 404 нових випадки інфікування коронавірусом

07:28 07 травень Київ, Україна

У порівнянні з минулими вихідними днями, кількість інфікованих в Україні збільшилася більш ніж в три рази. Упродовж минулої доби медики зафіксували 8 404 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.



Зокрема, захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.



Також, за інформацією міністра, за минулу добу в лікарні потрапило 3 080 осіб; одужали 19 453 особи; здійснено тестувань за добу - 94 479 (в тому числі методом ПЛР - 39748, методом ІФА - 14177, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40554).



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, в Києві (611), а також у Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.



Вірус забрав життя 379 українців. З початку пандемії померли 45 830 громадян.



Також за весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 осіб; одужали 1 731 162 українці; проведено ПЛР-тестів - 9 594 857.



Кількість захворювань в регіонах на добу:



Київ - 611 випадків;

Вінницька область - 205 випадків;

Волинська область - 267 випадків;

Дніпропетровська область - 622 випадки;

Донецька область - 571 випадок;

Житомирська область - 228 випадків;

Закарпатська область - 124 випадки;

Запорізька область - 494 випадки;

Івано-Франківська область - 146 випадків;

Київська область - 366 випадків;

Кіровоградська область - 67 випадків;

Луганська область - 232 випадки;

Львівська область - 256 випадків;

Миколаївська область - 257 випадків;

Одеська область - 344 випадки;

Полтавська область - 387 випадків;

Рівненська область - 438 випадків;

Сумська область - 337 випадків;

Тернопільська область - 163 випадки;

Харківська область - 991 випадок;

Херсонська область - 215 випадків;

Хмельницька область - 408 випадків;

Черкаська область - 415 випадків;

Чернівецька область - 116 випадків;

Чернігівська область - 144 випадки.