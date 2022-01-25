В Україні 8 404 нових випадки інфікування коронавірусом

У порівнянні з минулими вихідними днями, кількість інфікованих в Україні збільшилася більш ніж в три рази. Упродовж минулої доби медики зафіксували 8 404 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.
Також, за інформацією міністра, за минулу добу в лікарні потрапило 3 080 осіб; одужали 19 453 особи; здійснено тестувань за добу - 94 479 (в тому числі методом ПЛР - 39748, методом ІФА - 14177, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40554).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, в Києві (611), а також у Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
Вірус забрав життя 379 українців. З початку пандемії померли 45 830 громадян.
Також за весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 осіб; одужали 1 731 162 українці; проведено ПЛР-тестів - 9 594 857.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 611 випадків;
Вінницька область - 205 випадків;
Волинська область - 267 випадків;
Дніпропетровська область - 622 випадки;
Донецька область - 571 випадок;
Житомирська область - 228 випадків;
Закарпатська область - 124 випадки;
Запорізька область - 494 випадки;
Івано-Франківська область - 146 випадків;
Київська область - 366 випадків;
Кіровоградська область - 67 випадків;
Луганська область - 232 випадки;
Львівська область - 256 випадків;
Миколаївська область - 257 випадків;
Одеська область - 344 випадки;
Полтавська область - 387 випадків;
Рівненська область - 438 випадків;
Сумська область - 337 випадків;
Тернопільська область - 163 випадки;
Харківська область - 991 випадок;
Херсонська область - 215 випадків;
Хмельницька область - 408 випадків;
Черкаська область - 415 випадків;
Чернівецька область - 116 випадків;
Чернігівська область - 144 випадки.
Зокрема, захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.
Також, за інформацією міністра, за минулу добу в лікарні потрапило 3 080 осіб; одужали 19 453 особи; здійснено тестувань за добу - 94 479 (в тому числі методом ПЛР - 39748, методом ІФА - 14177, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40554).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, в Києві (611), а також у Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
Вірус забрав життя 379 українців. З початку пандемії померли 45 830 громадян.
Також за весь час пандемії в Україні захворіли 2 105 428 осіб; одужали 1 731 162 українці; проведено ПЛР-тестів - 9 594 857.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 611 випадків;
Вінницька область - 205 випадків;
Волинська область - 267 випадків;
Дніпропетровська область - 622 випадки;
Донецька область - 571 випадок;
Житомирська область - 228 випадків;
Закарпатська область - 124 випадки;
Запорізька область - 494 випадки;
Івано-Франківська область - 146 випадків;
Київська область - 366 випадків;
Кіровоградська область - 67 випадків;
Луганська область - 232 випадки;
Львівська область - 256 випадків;
Миколаївська область - 257 випадків;
Одеська область - 344 випадки;
Полтавська область - 387 випадків;
Рівненська область - 438 випадків;
Сумська область - 337 випадків;
Тернопільська область - 163 випадки;
Харківська область - 991 випадок;
Херсонська область - 215 випадків;
Хмельницька область - 408 випадків;
Черкаська область - 415 випадків;
Чернівецька область - 116 випадків;
Чернігівська область - 144 випадки.
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