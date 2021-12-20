В Україні 15 936 нових випадків коронавірусу

Згідно з опублікованою інформацією МОЗ України, на ранок 26 листопада виявлено 15936 нових ковід-випадків, що на 1007 менше, ніж днем раніше.
Також за минулу добу було зареєстровано 608 – смертей, 3208 – госпіталізацій, 24569 – випадків одужання.
За весь час пандемії:
Також за минулу добу було зареєстровано 608 – смертей, 3208 – госпіталізацій, 24569 – випадків одужання.
За весь час пандемії:
- захворіло – 3400340
- впоралися із хворобою – 2877021
- смертельних випадків – 84149
Кількість вакцинованих за добу від коронавірусу – 273875, отримали одну дозу – 81516, отримали дві дози – 192359.
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