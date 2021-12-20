В Україні 15 936 нових випадків коронавірусу

09:20 26 листопад Київ, Україна

Згідно з опублікованою інформацією МОЗ України, на ранок 26 листопада виявлено 15936 нових ковід-випадків, що на 1007 менше, ніж днем раніше.



Також за минулу добу було зареєстровано 608 – смертей, 3208 – госпіталізацій, 24569 – випадків одужання.



За весь час пандемії:

захворіло – 3400340

впоралися із хворобою – 2877021

смертельних випадків – 84149

Кількість вакцинованих за добу від коронавірусу – 273875, отримали одну дозу – 81516, отримали дві дози – 192359.