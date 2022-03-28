В Україні 633 нових випадки ковід і 40 смертей від нього

За минулу робочу добу 29 червня медики діагностували коронавірус у 633 осіб, також стало відомо про 40 померлих від пандемії пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 30 червня.
За добу протестовані:
- методом ПЛР - 22 511 осіб,
- методом ІФА - 9 581 особа,
- експрес-тестами - 13 702 особи.
Напередодні госпіталізували 360 осіб, померли 40 осіб (всього - 52340), а одужали 2294 українці (всього - 2166668).
- методом ПЛР - 22 511 осіб,
- методом ІФА - 9 581 особа,
- експрес-тестами - 13 702 особи.
Напередодні госпіталізували 360 осіб, померли 40 осіб (всього - 52340), а одужали 2294 українці (всього - 2166668).
Всього в Україні зафіксували вже 2235096 випадків COVID-19.
Випадків/щеплень:
Київ - 225/3667
Вінницька область - 8/1214
Волинська область - 15/301
Дніпропетровська область - 11/1025
Донецька область - 48/652
Житомирська область - 8/617
Закарпатська область - 9/281
Запорізька область - 16/802
Івано-Франківська область - 5/1051
Київська область - 26/1307
Кіровоградська область - 1/372
Луганська область - 32/244
Львівська область - 30/1154
Миколаївська область - 4/63
Одеська область - 27/1164
Полтавська область - 26/333
Рівненська область - 18/571
Сумська область - 21/501
Тернопільська область - 1/74
Харківська область - 34/1254
Херсонська область - 12/252
Хмельницька область - 9/684
Черкаська область - 30/390
Чернівецька область - 3/164
Чернігівська область - 14/1090
Випадків/щеплень:
Київ - 225/3667
Вінницька область - 8/1214
Волинська область - 15/301
Дніпропетровська область - 11/1025
Донецька область - 48/652
Житомирська область - 8/617
Закарпатська область - 9/281
Запорізька область - 16/802
Івано-Франківська область - 5/1051
Київська область - 26/1307
Кіровоградська область - 1/372
Луганська область - 32/244
Львівська область - 30/1154
Миколаївська область - 4/63
Одеська область - 27/1164
Полтавська область - 26/333
Рівненська область - 18/571
Сумська область - 21/501
Тернопільська область - 1/74
Харківська область - 34/1254
Херсонська область - 12/252
Хмельницька область - 9/684
Черкаська область - 30/390
Чернівецька область - 3/164
Чернігівська область - 14/1090
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