В Україні 633 нових випадки ковід і 40 смертей від нього

08:45 30 червня Київ, Україна

За минулу робочу добу 29 червня медики діагностували коронавірус у 633 осіб, також стало відомо про 40 померлих від пандемії пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 30 червня.

За добу протестовані:



- методом ПЛР - 22 511 осіб,



- методом ІФА - 9 581 особа,



- експрес-тестами - 13 702 особи.



Напередодні госпіталізували 360 осіб, померли 40 осіб (всього - 52340), а одужали 2294 українці (всього - 2166668).