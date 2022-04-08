В Україні 617 нових хворих на COVID-19 за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 8 липня в Україні зареєстровано 617 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 404 людини.
За минулу добу:
госпіталізовано - 404 людини;
летальних випадків - 23;
одужали - 872 людини;
протестовано: методом ПЛР - 17 945 осіб, методом ІФА - 9129 осіб, експрес-тестами - 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 239 591 особа;
одужали - 2 175 225 осіб;
летальних випадків - 52 560;
проведено ПЛР-тестів - 10 983 401.
За останню добу найбільшу кількість випадків зафіксували у Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
За минулу добу:
госпіталізовано - 404 людини;
летальних випадків - 23;
одужали - 872 людини;
протестовано: методом ПЛР - 17 945 осіб, методом ІФА - 9129 осіб, експрес-тестами - 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 239 591 особа;
одужали - 2 175 225 осіб;
летальних випадків - 52 560;
проведено ПЛР-тестів - 10 983 401.
За останню добу найбільшу кількість випадків зафіксували у Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 181 випадок;
Вінницька область - 24 випадки;
Волинська область - 11 випадків;
Дніпропетровська область - 41 випадок;
Донецька область - 21 випадок;
Житомирська область - 15 випадків;
Закарпатська область - 11 випадків;
Запорізька область - 23 випадки;
Івано-Франківська область - 7 випадків;
Київська область - 50 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 17 випадків;
Львівська область - 29 випадків;
Миколаївська область - 20 випадків;
Одеська область - 18 випадків;
Полтавська область - 20 випадків;
Рівненська область - 13 випадків;
Сумська область - 21 випадок;
Тернопільська область - 10 випадків;
Харківська область - 20 випадків;
Херсонська область - 18 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Черкаська область - 13 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 11 випадків.
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