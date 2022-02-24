В Україні 4069 нових випадків COVID

1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 038 пацієнтів.
Статистика коронавірусу по регіонах:
Вінницька обл - 6308 (+114)
Волинська обл - 8194 (+135)
Дніпропетровська обл - 6088 (+266)
Донецька обл - 3557 (+80)
Житомирська обл - 6088 (+165)
Закарпатська обл - 9918 (+99)
Запорізька обл - 4128 (+133)
Івано-Франківська обл - 13837 (+137)
Кіровоградська обл - 1127 (19)
Київ - 23155 (+377)
Київська обл - 9279 (+140)
Львівська обл - 20590 (+240)
Луганська обл - 1091 (+42)
Миколаївська обл - 3270 (+107)
Одеська обл - 13789 (260)
Полтавська обл - 2345 (+114)
Рівненська обл - 12554 (+143)
Сумська обл - 4435 (+212)
Тернопільська обл - 13767 (+253)
Харківська обл - 19128 (+450)
Херсонська обл - 1168 (+34)
Хмельницька обл - 6188 (+120)
Чернівецька обл - 14605 (+159)
Черкаська обл - 4165 (+143)
Чернігівська обл - 4254 (+127)
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