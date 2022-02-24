В Україні 4069 нових випадків COVID

10:10 01 жовтень Київ, Україна

1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 038 пацієнтів.



Статистика коронавірусу по регіонах:



Вінницька обл - 6308 (+114)

Волинська обл - 8194 (+135)

Дніпропетровська обл - 6088 (+266)

Донецька обл - 3557 (+80)

Житомирська обл - 6088 (+165)

Закарпатська обл - 9918 (+99)

Запорізька обл - 4128 (+133)

Івано-Франківська обл - 13837 (+137)

Кіровоградська обл - 1127 (19)

Київ - 23155 (+377)

Київська обл - 9279 (+140)

Львівська обл - 20590 (+240)

Луганська обл - 1091 (+42)

Миколаївська обл - 3270 (+107)

Одеська обл - 13789 (260)

Полтавська обл - 2345 (+114)

Рівненська обл - 12554 (+143)

Сумська обл - 4435 (+212)

Тернопільська обл - 13767 (+253)

Харківська обл - 19128 (+450)

Херсонська обл - 1168 (+34)

Хмельницька обл - 6188 (+120)

Чернівецька обл - 14605 (+159)

Черкаська обл - 4165 (+143)

Чернігівська обл - 4254 (+127)