В Україні 3627 нових випадків коронавірусу

Статистика коронавірусу по регіонах, дані МОЗ на вівторок, 29 вересня:
Вінницька обл - 6062 (+88)
Волинська обл - 7911 (+136)
Дніпропетровська обл - 5551 (+200)
Донецька обл - 3132 (+86)
Житомирська обл - 5826 (+47)
Закарпатська обл - 9735 (+81)
Запорізька обл - 3895 (+122)
Івано-Франківська обл - 13577 (+132)
Кіровоградська обл - 1090 (+13)
Київ - 22559 (+416)
Київська обл - 8996 (+142)
Львівська обл - 20085 (+169)
Луганська обл - 1000 (+21)
Миколаївська обл - 3074 (+63)
Одеська обл - 13350 (+271)
Полтавська обл - 2107 (+135)
Рівненська обл - 12302 (+157)
Сумська обл - 4008 (+195)
Тернопільська обл - 13303 (+164)
Харківська обл - 18129 (+426)
Херсонська обл - 1084 (22)
Хмельницька обл - 5896 (+149)
Чернівецька обл - 14280 (+167)
Черкаська обл - 3881 (+122)
Чернігівська обл - 4099 (+103)
Вінницька обл - 6062 (+88)
Волинська обл - 7911 (+136)
Дніпропетровська обл - 5551 (+200)
Донецька обл - 3132 (+86)
Житомирська обл - 5826 (+47)
Закарпатська обл - 9735 (+81)
Запорізька обл - 3895 (+122)
Івано-Франківська обл - 13577 (+132)
Кіровоградська обл - 1090 (+13)
Київ - 22559 (+416)
Київська обл - 8996 (+142)
Львівська обл - 20085 (+169)
Луганська обл - 1000 (+21)
Миколаївська обл - 3074 (+63)
Одеська обл - 13350 (+271)
Полтавська обл - 2107 (+135)
Рівненська обл - 12302 (+157)
Сумська обл - 4008 (+195)
Тернопільська обл - 13303 (+164)
Харківська обл - 18129 (+426)
Херсонська обл - 1084 (22)
Хмельницька обл - 5896 (+149)
Чернівецька обл - 14280 (+167)
Черкаська обл - 3881 (+122)
Чернігівська обл - 4099 (+103)
Напередодні померли 69 українців, при цьому за добу виявили понад 3,6 тисячі нових випадків захворювання.
В Україні 204 932 випадки коронавірусу, з них напередодні виявили 3627.
При цьому одужали 90 250 українців (напередодні - 1797), а померли 4065 осіб (напередодні - 69).
В Україні 204 932 випадки коронавірусу, з них напередодні виявили 3627.
При цьому одужали 90 250 українців (напередодні - 1797), а померли 4065 осіб (напередодні - 69).
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