В Україні 3627 нових випадків коронавірусу

10:01 29 вересень Київ, Україна

Статистика коронавірусу по регіонах, дані МОЗ на вівторок, 29 вересня:



Вінницька обл - 6062 (+88)

Волинська обл - 7911 (+136)

Дніпропетровська обл - 5551 (+200)

Донецька обл - 3132 (+86)

Житомирська обл - 5826 (+47)

Закарпатська обл - 9735 (+81)

Запорізька обл - 3895 (+122)

Івано-Франківська обл - 13577 (+132)

Кіровоградська обл - 1090 (+13)

Київ - 22559 (+416)

Київська обл - 8996 (+142)

Львівська обл - 20085 (+169)

Луганська обл - 1000 (+21)

Миколаївська обл - 3074 (+63)

Одеська обл - 13350 (+271)

Полтавська обл - 2107 (+135)

Рівненська обл - 12302 (+157)

Сумська обл - 4008 (+195)

Тернопільська обл - 13303 (+164)

Харківська обл - 18129 (+426)

Херсонська обл - 1084 (22)

Хмельницька обл - 5896 (+149)

Чернівецька обл - 14280 (+167)

Черкаська обл - 3881 (+122)

Чернігівська обл - 4099 (+103)

Напередодні померли 69 українців, при цьому за добу виявили понад 3,6 тисячі нових випадків захворювання.

В Україні 204 932 випадки коронавірусу, з них напередодні виявили 3627.

При цьому одужали 90 250 українців (напередодні - 1797), а померли 4065 осіб (напередодні - 69).