В Україні 2 581 випадок інфікування коронавірусом

За весь час пандемії в Україні від ускладнень, викликаних вірусом, померли 50 959 українців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 2 581 новий випадок захворювання на коронавірус. Серед них - 122 дитини і 129 медпрацівників. Також протягом минулої доби госпіталізовано 1 059 осіб; недугу побороли 9 405 осіб.
Вірус забрав життя 102 українців. З початку пандемії зафіксовано 50 959 смертей.
За добу протестовано: методом ПЛР - 26 468 осіб, методом ІФА - 11 308 осіб, експрес-тестами - 20 953 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в столиці України (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
За весь час пандемії в країні заразилися 2 209 417 осіб; одужали - 2 072 091 особа; проведено ПЛР-тестів - 1 0261 649.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Вірус забрав життя 102 українців. З початку пандемії зафіксовано 50 959 смертей.
За добу протестовано: методом ПЛР - 26 468 осіб, методом ІФА - 11 308 осіб, експрес-тестами - 20 953 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в столиці України (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
За весь час пандемії в країні заразилися 2 209 417 осіб; одужали - 2 072 091 особа; проведено ПЛР-тестів - 1 0261 649.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 529 випадків;
Вінницька область - 30 випадків;
Волинська область - 77 випадків;
Дніпропетровська область - 177 випадків;
Донецька область - 120 випадків;
Житомирська область - 79 випадків;
Закарпатська область - 48 випадків;
Запорізька область - 182 випадки;
Івано-Франківська область - 57 випадків;
Київська область - 143 випадки;
Кіровоградська область - 30 випадків;
Луганська область - 48 випадків;
Львівська область - 154 випадки;
Миколаївська область - 65 випадків;
Одеська область - 50 випадків;
Полтавська область - 40 випадків;
Рівненська область - 110 випадків;
Сумська область - 78 випадків;
Тернопільська область - 51 випадок;
Харківська область - 134 випадки;
Херсонська область - 92 випадки;
Хмельницька область - 79 випадків;
Черкаська область - 75 випадків;
Чернівецька область - 53 випадки;
Чернігівська область - 80 випадків.
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