В Україні 2 581 випадок інфікування коронавірусом

08:36 03 червень Київ, Україна

За весь час пандемії в Україні від ускладнень, викликаних вірусом, померли 50 959 українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 2 581 новий випадок захворювання на коронавірус. Серед них - 122 дитини і 129 медпрацівників. Також протягом минулої доби госпіталізовано 1 059 осіб; недугу побороли 9 405 осіб.



Вірус забрав життя 102 українців. З початку пандемії зафіксовано 50 959 смертей.



За добу протестовано: методом ПЛР - 26 468 осіб, методом ІФА - 11 308 осіб, експрес-тестами - 20 953 особи.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в столиці України (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.



За весь час пандемії в країні заразилися 2 209 417 осіб; одужали - 2 072 091 особа; проведено ПЛР-тестів - 1 0261 649.



Кількість захворювань в регіонах на добу: