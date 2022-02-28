В Україні 2 205 нових випадків COVID

07:51 02 червень Київ, Україна

Показники інфікування в Україні помітно йдуть на спад, однак серед регіонів є лідери, чиї добові прирости інфікування коронавірусом виділяються із загальної картини. Це Київ, Київська, Харківська, Запорізька та Донецька області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 2 205 нових випадків COVID-захворювань. Серед тих, що заразилися, 104 дитини і 85 медпрацівників.



Також за минулу добу було госпіталізовано 1 262 людини; одужали - 9 405 осіб.



Вірус за минулі 24 години забрав життя 158 українців. З початку пандемії зареєстровано 50 857 смертей.



За добу протестовано методом ПЛР 27 936 осіб, методом ІФА - 11 348 осіб, експрес-тестами - 25 592 особи.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіли 2 206 836 людей; з хворобою впоралися 2 062 572 українці. Було проведено ПЛР-тестів - 10 235 181.



Кількість випадків на добу: