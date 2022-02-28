В Україні 2 205 нових випадків COVID

Показники інфікування в Україні помітно йдуть на спад, однак серед регіонів є лідери, чиї добові прирости інфікування коронавірусом виділяються із загальної картини. Це Київ, Київська, Харківська, Запорізька та Донецька області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 2 205 нових випадків COVID-захворювань. Серед тих, що заразилися, 104 дитини і 85 медпрацівників.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 262 людини; одужали - 9 405 осіб.
Вірус за минулі 24 години забрав життя 158 українців. З початку пандемії зареєстровано 50 857 смертей.
За добу протестовано методом ПЛР 27 936 осіб, методом ІФА - 11 348 осіб, експрес-тестами - 25 592 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 206 836 людей; з хворобою впоралися 2 062 572 українці. Було проведено ПЛР-тестів - 10 235 181.
Кількість випадків на добу:
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 262 людини; одужали - 9 405 осіб.
Вірус за минулі 24 години забрав життя 158 українців. З початку пандемії зареєстровано 50 857 смертей.
За добу протестовано методом ПЛР 27 936 осіб, методом ІФА - 11 348 осіб, експрес-тестами - 25 592 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 206 836 людей; з хворобою впоралися 2 062 572 українці. Було проведено ПЛР-тестів - 10 235 181.
Кількість випадків на добу:
Київ - 473
Вінницька область - 45
Волинська область - 53
Дніпропетровська область - 94
Донецька область - 112
Житомирська область - 49
Закарпатська область - 43
Запорізька область - 124
Івано-Франківська область - 53
Київська область - 178
Кіровоградська область - 33
Луганська область - 24
Львівська область - 70
Миколаївська область - 70
Одеська область - 54
Полтавська область - 30
Рівненська область - 104
Сумська область - 72
Тернопільська область - 43
Харківська область - 139
Херсонська область - 74
Хмельницька область - 57
Черкаська область - 83
Чернівецька область - 46
Чернігівська область - 82
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