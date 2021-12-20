В Україні 10,5 тисячі нових випадків COVID-19

08:51 30 березень Київ, Україна





Зокрема, за минулу добу захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 2597 осіб;

🔹 летальних випадків - 286;

🔹 одужали - 3576 осіб;

🔹 здійснено тестувань за добу - 96 947 (в тому числі методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981).



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 1 662 942 особи;

🔸 одужали - 1 307 076 осіб;

🔸 смертей - 32 418;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.



При цьому за минулу добу 14 433 людини щеплені проти На ранок 30 березня в країні зареєстровано 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби, видужали - 3576 осіб.Зокрема, за минулу добу захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.Також за минулу добу:🔹 госпіталізовані - 2597 осіб;🔹 летальних випадків - 286;🔹 одужали - 3576 осіб;🔹 здійснено тестувань за добу - 96 947 (в тому числі методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981).За весь час пандемії в Україні:🔸 захворіли - 1 662 942 особи;🔸 одужали - 1 307 076 осіб;🔸 смертей - 32 418;🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.При цьому за минулу добу 14 433 людини щеплені проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 152 мобільними бригадами з імунізації і 656 пунктами щеплення. 212 898 людей щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 29 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 осіб.



Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 1422 випадки / 1740 щеплень;

Вінницька область - 426 випадків / 640 щеплень;

Волинська область - 232 випадки / 370 щеплень;

Дніпропетровська область - 464 випадки / 1290 щеплень;

Донецька область - 503 випадки / 580 щеплень;

Житомирська область - 169 випадків / 700 щеплень;

Закарпатська область - 187 випадків / 440 щеплень;

Запорізька область - 205 випадків / 670 щеплень;

Івано-Франківська область - 297 випадків / 415 щеплень;

Київська область - 934 випадки / 550 щеплень;

Кіровоградська область - 59 випадків / 420 щеплень;

Луганська область - 220 випадків / 330 щеплень;

Львівська область - 961 випадок / 728 щеплень;

Миколаївська область - 287 випадків / 330 щеплень;

Одеська область - 721 випадок / 310 щеплень;

Полтавська область - 490 випадків / 840 щеплень;

Рівненська область - 335 випадків / 520 щеплень;

Сумська область - 215 випадків / 540 щеплень;

Тернопільська область - 281 випадок / 440 щеплень;

Харківська область - 762 випадки / 380 щеплень;

Херсонська область - 69 випадків / 350 щеплень;

Хмельницька область - 511 випадків / 430 щеплень;

Черкаська область - 280 випадків / 800 щеплень;

Чернівецька область - 286 випадків / 380 щеплень;

Чернігівська область - 217 випадків / 240 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.