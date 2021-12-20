В Україні 10,5 тисячі нових випадків COVID-19

На ранок 30 березня в країні зареєстровано 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби, видужали - 3576 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2597 осіб;
🔹 летальних випадків - 286;
🔹 одужали - 3576 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 96 947 (в тому числі методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 662 942 особи;
🔸 одужали - 1 307 076 осіб;
🔸 смертей - 32 418;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
При цьому за минулу добу 14 433 людини щеплені проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 152 мобільними бригадами з імунізації і 656 пунктами щеплення. 212 898 людей щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 29 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 367 дітей і 250 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2597 осіб;
🔹 летальних випадків - 286;
🔹 одужали - 3576 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 96 947 (в тому числі методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 662 942 особи;
🔸 одужали - 1 307 076 осіб;
🔸 смертей - 32 418;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 058 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
При цьому за минулу добу 14 433 людини щеплені проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 152 мобільними бригадами з імунізації і 656 пунктами щеплення. 212 898 людей щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 29 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 1422 випадки / 1740 щеплень;
Вінницька область - 426 випадків / 640 щеплень;
Волинська область - 232 випадки / 370 щеплень;
Дніпропетровська область - 464 випадки / 1290 щеплень;
Донецька область - 503 випадки / 580 щеплень;
Житомирська область - 169 випадків / 700 щеплень;
Закарпатська область - 187 випадків / 440 щеплень;
Запорізька область - 205 випадків / 670 щеплень;
Івано-Франківська область - 297 випадків / 415 щеплень;
Київська область - 934 випадки / 550 щеплень;
Кіровоградська область - 59 випадків / 420 щеплень;
Луганська область - 220 випадків / 330 щеплень;
Львівська область - 961 випадок / 728 щеплень;
Миколаївська область - 287 випадків / 330 щеплень;
Одеська область - 721 випадок / 310 щеплень;
Полтавська область - 490 випадків / 840 щеплень;
Рівненська область - 335 випадків / 520 щеплень;
Сумська область - 215 випадків / 540 щеплень;
Тернопільська область - 281 випадок / 440 щеплень;
Харківська область - 762 випадки / 380 щеплень;
Херсонська область - 69 випадків / 350 щеплень;
Хмельницька область - 511 випадків / 430 щеплень;
Черкаська область - 280 випадків / 800 щеплень;
Чернівецька область - 286 випадків / 380 щеплень;
Чернігівська область - 217 випадків / 240 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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