В Україні COVID-19 йде в наступ: третій день понад 7000 випадків

09:50 24 жовтня Київ, Україна

Як і попереджали, з настанням сезонних застуд різко зросла захворюваність на коронавірус. Третю добу поспіль захворюють понад 7000 осіб. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні встановлено 7014 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Так, за останні 24 години найбільше хворих виявили в Києві (+560), Харківській області (+520), Житомирській області (+484), Львівській області (+469) та Одеській області (+363).

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 337 410.

При цьому за добу померли ще 125 осіб, а загальна кількість жертв досягла 6 289.

За добу одужали 2 177 осіб. За весь час кількість пацієнтів, що видужали, досягла 139 755.

Зараз на коронавірус хворіють 191 336 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 4 712.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька обл - 9081 (+158)

Волинська обл - 12009 (+217)

Дніпропетровська обл - 12685 (+305)

Донецька обл - 8410 (250)

Житомирська обл - 11748 (+484)

Закарпатська обл - 12801 (260)

Запорізька обл - 7792 (+297)

Івано-Франківська обл - 17984 (+279)

Кіровоградська обл - 1955 (+97)

Київ - 33695 (+560)

Київська обл - 14247 (+289)

Львівська обл - 26868 (+469)

Луганська обл - 3083 (+98)

Миколаївська обл - 6790 (+188)

Одеська обл - 21491 (+363)

Полтавська обл - 7694 (+162)

Рівненська обл - 17257 (+272)

Сумська обл - 10112 (+224)

Тернопільська обл - 18849 (+236)

Харківська обл - 32112 (+520)

Херсонська обл - 3061 (+110)

Хмельницька обл - 12863 (+450)

Чернівецька обл - 19116 (+305)

Черкаська обл - 7921 (+217)

Чернігівська обл - 7786 (+204)

Нагадаємо, що в Україні оновили карантинні зони. У червоній зоні опинилися 10 обласних центрів, в помаранчевій - 11. У жовтій - тільки Кропивницький.

Також Україна відновила список країн червоної зони. У неї входять 38 країн, серед яких тепер, зокрема, Польща, Грузія і Хорватія.