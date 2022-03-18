В Україні COVID-19 йде в наступ: третій день понад 7000 випадків

Як і попереджали, з настанням сезонних застуд різко зросла захворюваність на коронавірус. Третю добу поспіль захворюють понад 7000 осіб. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні встановлено 7014 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Так, за останні 24 години найбільше хворих виявили в Києві (+560), Харківській області (+520), Житомирській області (+484), Львівській області (+469) та Одеській області (+363).

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 337 410.

При цьому за добу померли ще 125 осіб, а загальна кількість жертв досягла 6 289.

За добу одужали 2 177 осіб. За весь час кількість пацієнтів, що видужали, досягла 139 755.

Зараз на коронавірус хворіють 191 336 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 4 712.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах України: Вінницька обл - 9081 (+158) Волинська обл - 12009 (+217) Дніпропетровська обл - 12685 (+305) Донецька обл - 8410 (250) Житомирська обл - 11748 (+484) Закарпатська обл - 12801 (260) Запорізька обл - 7792 (+297) Івано-Франківська обл - 17984 (+279) Кіровоградська обл - 1955 (+97) Київ - 33695 (+560) Київська обл - 14247 (+289) Львівська обл - 26868 (+469) Луганська обл - 3083 (+98) Миколаївська обл - 6790 (+188) Одеська обл - 21491 (+363) Полтавська обл - 7694 (+162) Рівненська обл - 17257 (+272) Сумська обл - 10112 (+224) Тернопільська обл - 18849 (+236) Харківська обл - 32112 (+520) Херсонська обл - 3061 (+110) Хмельницька обл - 12863 (+450) Чернівецька обл - 19116 (+305) Черкаська обл - 7921 (+217) Чернігівська обл - 7786 (+204)

Нагадаємо, що в Україні оновили карантинні зони. У червоній зоні опинилися 10 обласних центрів, в помаранчевій - 11. У жовтій - тільки Кропивницький.

Також Україна відновила список країн червоної зони. У неї входять 38 країн, серед яких тепер, зокрема, Польща, Грузія і Хорватія.