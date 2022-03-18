В Україні COVID-19 йде в наступ: третій день понад 7000 випадків

Як і попереджали, з настанням сезонних застуд різко зросла захворюваність на коронавірус. Третю добу поспіль захворюють понад 7000 осіб. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні встановлено 7014 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
Так, за останні 24 години найбільше хворих виявили в Києві (+560), Харківській області (+520), Житомирській області (+484), Львівській області (+469) та Одеській області (+363).
Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 337 410.
При цьому за добу померли ще 125 осіб, а загальна кількість жертв досягла 6 289.
За добу одужали 2 177 осіб. За весь час кількість пацієнтів, що видужали, досягла 139 755.
Зараз на коронавірус хворіють 191 336 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 4 712.
Нагадаємо, що в Україні оновили карантинні зони. У червоній зоні опинилися 10 обласних центрів, в помаранчевій - 11. У жовтій - тільки Кропивницький.
Також Україна відновила список країн червоної зони. У неї входять 38 країн, серед яких тепер, зокрема, Польща, Грузія і Хорватія.
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