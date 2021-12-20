В Україні 17 569 нових випадків COVID-19

За даними МОЗ, в Україні зареєстровано 17 569 нових випадків Ковід, високий показник госпіталізацій за добу - 5 160 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 813 дітей і 486 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 5160 осіб;
🔸 летальних випадків - 421;
🔸 одужали - 9602 особи;
🔸 здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 1 691 737 осіб;
🔹 одужали - 1 323 083 особи;
🔹 смертей - 33 246;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) і Житомирській (1037) областях.
При цьому за минулу добу 17170 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 163 мобільними бригадами з імунізації і 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 31 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 813 дітей і 486 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 5160 осіб;
🔸 летальних випадків - 421;
🔸 одужали - 9602 особи;
🔸 здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 1 691 737 осіб;
🔹 одужали - 1 323 083 особи;
🔹 смертей - 33 246;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) і Житомирській (1037) областях.
При цьому за минулу добу 17170 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 163 мобільними бригадами з імунізації і 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 31 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 1150 випадків / 1720 щеплень;
Вінницька область - 849 випадків / 690 щеплень;
Волинська область - 490 випадків / 460 щеплень;
Дніпропетровська область - 974 випадки / 1180 щеплень;
Донецька область - 484 випадки / 470 щеплень;
Житомирська область - 1037 випадків / 780 щеплень;
Закарпатська область - 651 випадок / 520 щеплень;
Запорізька область - 627 випадків / 820 щеплень;
Івано-Франківська область - 458 випадків / 838 щеплень;
Київська область - 962 випадки / 630 щеплень;
Кіровоградська область - 203 випадки / 650 щеплень;
Луганська область - 232 випадки / 360 щеплень;
Львівська область - 1141 випадок / 1073 щеплення;
Миколаївська область - 327 випадків / 1040 щеплень;
Одеська область - 1305 випадків / 520 щеплень;
Полтавська область - 812 випадків / 940 щеплень;
Рівненська область - 665 випадків / 370 щеплень;
Сумська область - 773 випадки / 680 щеплень;
Тернопільська область - 741 випадок / 430 щеплень;
Харківська область - 620 випадків / 820 щеплень;
Херсонська область - 269 випадків / 110 щеплень;
Хмельницька область - 1142 випадки / 420 щеплень;
Черкаська область - 605 випадків / 979 щеплень;
Чернівецька область - 442 випадки / 370 щеплень;
Чернігівська область - 610 випадків / 300 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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