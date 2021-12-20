В Україні 17 569 нових випадків COVID-19

09:38 01 квітень Київ, Україна





Зокрема, за минулу добу захворіли 813 дітей і 486 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔸 госпіталізовані - 5160 осіб;

🔸 летальних випадків - 421;

🔸 одужали - 9602 особи;

🔸 здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).



За весь час пандемії в Україні:

🔹 захворіли - 1 691 737 осіб;

🔹 одужали - 1 323 083 особи;

🔹 смертей - 33 246;

🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) і Житомирській (1037) областях.



При цьому за минулу добу 17170 осіб щеплено проти



За даними МОЗ, в Україні зареєстровано 17 569 нових випадків Ковід, високий показник госпіталізацій за добу - 5 160 осіб.Зокрема, за минулу добу захворіли 813 дітей і 486 медпрацівників.Також за минулу добу:🔸 госпіталізовані - 5160 осіб;🔸 летальних випадків - 421;🔸 одужали - 9602 особи;🔸 здійснено тестувань за добу - 132 759 (в тому числі методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).За весь час пандемії в Україні:🔹 захворіли - 1 691 737 осіб;🔹 одужали - 1 323 083 особи;🔹 смертей - 33 246;🔹 проведено ПЛР-тестів - 8 179 905.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) і Житомирській (1037) областях.При цьому за минулу добу 17170 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 163 мобільними бригадами з імунізації і 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини. Станом на 31 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 осіб.



Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 1150 випадків / 1720 щеплень;

Вінницька область - 849 випадків / 690 щеплень;

Волинська область - 490 випадків / 460 щеплень;

Дніпропетровська область - 974 випадки / 1180 щеплень;

Донецька область - 484 випадки / 470 щеплень;

Житомирська область - 1037 випадків / 780 щеплень;

Закарпатська область - 651 випадок / 520 щеплень;

Запорізька область - 627 випадків / 820 щеплень;

Івано-Франківська область - 458 випадків / 838 щеплень;

Київська область - 962 випадки / 630 щеплень;

Кіровоградська область - 203 випадки / 650 щеплень;

Луганська область - 232 випадки / 360 щеплень;

Львівська область - 1141 випадок / 1073 щеплення;

Миколаївська область - 327 випадків / 1040 щеплень;

Одеська область - 1305 випадків / 520 щеплень;

Полтавська область - 812 випадків / 940 щеплень;

Рівненська область - 665 випадків / 370 щеплень;

Сумська область - 773 випадки / 680 щеплень;

Тернопільська область - 741 випадок / 430 щеплень;

Харківська область - 620 випадків / 820 щеплень;

Херсонська область - 269 випадків / 110 щеплень;

Хмельницька область - 1142 випадки / 420 щеплень;

Черкаська область - 605 випадків / 979 щеплень;

Чернівецька область - 442 випадки / 370 щеплень;

Чернігівська область - 610 випадків / 300 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.