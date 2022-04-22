В Україні 1,6 млн осіб повністю імунізовані від COVID

10:15 23 липня Київ, Україна

В Україні встановили другий поспіль рекорд з початку прищеплювальної кампанії - за добу зробили 139 441 щеплення від коронавірусу.



Так, першу дозу отримали 76 169 осіб, а повністю імунізовані - 63 272 українці.



Напередодні в країні працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення і 171 центр вакцинації.



Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 42 015. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 40 454, AstraZeneca - 30 047 і Moderna - 26 898.





З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 920 068 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 920 066 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 619 131 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 539 197 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):



Київ - 14800

Вінницька обл - 2807

Волинська обл - 1009

Дніпропетровська обл - 3906

Донецька обл - 1603

Житомирська обл - 2928

Закарпатська обл - 2167

Запорізька обл - 2833

Івано-Франківська обл - 914

Київська обл - 5330

Кіровоградська обл - 1002

Луганська обл - 690

Львівська обл - 3766

Миколаївська обл - 2873

Одеська обл - 4009

Полтавська обл - 5310

Рівненська обл - 1063

Сумська обл - 2270

Тернопільська обл - 736

Харківська обл - 4355

Херсонська обл - 1 478

Хмельницька обл - 2230

Черкаська обл - 4447

Чернівецька обл - 2019

Чернігівська обл - 2624