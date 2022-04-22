В Україні 1,6 млн осіб повністю імунізовані від COVID

В Україні встановили другий поспіль рекорд з початку прищеплювальної кампанії - за добу зробили 139 441 щеплення від коронавірусу.
Так, першу дозу отримали 76 169 осіб, а повністю імунізовані - 63 272 українці.
Напередодні в країні працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення і 171 центр вакцинації.
Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 42 015. Менше використовувалися вакцини Sinovac Biotech - 40 454, AstraZeneca - 30 047 і Moderna - 26 898.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 920 068 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 920 066 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 619 131 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 539 197 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 14800
Вінницька обл - 2807
Волинська обл - 1009
Дніпропетровська обл - 3906
Донецька обл - 1603
Житомирська обл - 2928
Закарпатська обл - 2167
Запорізька обл - 2833
Івано-Франківська обл - 914
Київська обл - 5330
Кіровоградська обл - 1002
Луганська обл - 690
Львівська обл - 3766
Миколаївська обл - 2873
Одеська обл - 4009
Полтавська обл - 5310
Рівненська обл - 1063
Сумська обл - 2270
Тернопільська обл - 736
Харківська обл - 4355
Херсонська обл - 1 478
Хмельницька обл - 2230
Черкаська обл - 4447
Чернівецька обл - 2019
Чернігівська обл - 2624
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