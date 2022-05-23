В Україні 16,5 тисячі людей не змогли побороти коронавірус

09:34 20 грудня Киев, Украина

В Україні за час пандемії зафіксовано 964448 випадків інфікування, в тому числі за минулу добу було встановлено ще 8325 випадків зараження коронавірусом. Такі дані опублікувало сьогодні, 20 грудня, Міністерство охорони здоров'я.

При цьому одужали 581162 українців (напередодні - 6 626), а померли - 16585 осіб (напередодні - 116).

Статистика COVID-19 по регіонах:

Київ - 100450 (+756)

Вінницька - 20956 (+175)

Волинська - 30 457 (260)

Дніпропетровська - 52557 (+489)

Донецька - 32255 (+326)

Житомирська - 36 401 (+340)

Закарпатська - 27 098 (+95)

Запорізька - 47219 (+675)

Івано-Франківська - 41938 (+140)

Київська - 53007 (+592)

Кіровоградська - 7785 (+78)

Луганська - 8759 (+119)

Львівська - 56763 (+321)

Миколаївська - 26631 (+371)

Одеська - 63 938 (+814)

Полтавська - 31577 (+144)

Рівненська - 38536 (+221)

Сумська - 37994 (+382)

Тернопільська - 32392 (+157)

Харківська - 65312 (+520)

Херсонська - 15653 (+204)

Хмельницька - 36755 (+395)

Черкаська - 34 731 (+280)

Чернівецька - 38 152 (+203)

Чернігівська - 27 132 (+268)

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили алгоритм тестування на COVID. Тепер робити тест будуть і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, повідомив глава МОЗ.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я відправило у регіони швидкі тести на COVID. В області України відправили 260 тисяч швидких тестів на антиген до коронавірусу. Тепер сімейні лікарі зможуть провести тестування.