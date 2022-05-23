В Україні 16,5 тисячі людей не змогли побороти коронавірус

В Україні за час пандемії зафіксовано 964448 випадків інфікування, в тому числі за минулу добу було встановлено ще 8325 випадків зараження коронавірусом. Такі дані опублікувало сьогодні, 20 грудня, Міністерство охорони здоров'я.
При цьому одужали 581162 українців (напередодні - 6 626), а померли - 16585 осіб (напередодні - 116).
Статистика COVID-19 по регіонах:
Київ - 100450 (+756)
Вінницька - 20956 (+175)
Волинська - 30 457 (260)
Дніпропетровська - 52557 (+489)
Донецька - 32255 (+326)
Житомирська - 36 401 (+340)
Закарпатська - 27 098 (+95)
Запорізька - 47219 (+675)
Івано-Франківська - 41938 (+140)
Київська - 53007 (+592)
Кіровоградська - 7785 (+78)
Луганська - 8759 (+119)
Львівська - 56763 (+321)
Миколаївська - 26631 (+371)
Одеська - 63 938 (+814)
Полтавська - 31577 (+144)
Рівненська - 38536 (+221)
Сумська - 37994 (+382)
Тернопільська - 32392 (+157)
Харківська - 65312 (+520)
Херсонська - 15653 (+204)
Хмельницька - 36755 (+395)
Черкаська - 34 731 (+280)
Чернівецька - 38 152 (+203)
Чернігівська - 27 132 (+268)
Нагадаємо, що раніше в Україні змінили алгоритм тестування на COVID. Тепер робити тест будуть і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, повідомив глава МОЗ.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я відправило у регіони швидкі тести на COVID. В області України відправили 260 тисяч швидких тестів на антиген до коронавірусу. Тепер сімейні лікарі зможуть провести тестування.
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