В Україні 16,4 тисячі нових випадків COVID

09:35 15 квітень Київ, Україна

За інформацією МОЗ, на ранок 15 квітня в Україні зареєстровано 16 427 нових випадків COVID-19 , одужали - 11 148 осіб.

Також за минулу добу:

🔶госпіталізовані - 4229 осіб;

🔶летальних випадків - 433;

🔶одужали - 11148 осіб;

🔶зроблено тестувань за добу - 119 615 (в тому числі методом ПЛР - 51 344, методом ІФА - 20 017, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 254).

За весь час пандемії в Україні:

🔹захворіли - 1 903 765 осіб;

🔹одужали - 1 453 766 осіб;

🔹летальних результатів - 38 658;

🔹проведено ПЛР-тестів - 8 822 097.



Зокрема, за минулу добу захворіли 628 дітей і 383 медпрацівники.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1015) і Дніпропетровській (1005) областях.





При цьому за минулу добу 15 744 особи щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 124 мобільними бригадами з імунізації і 747 пунктами щеплення. Загалом 419 297 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 14 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 454 315 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:

Київ - 1625 випадків / 2220 щеплень;

Вінницька область - 450 випадків / 195 щеплень;

Волинська область - 397 випадків / 503 щеплення;

Дніпропетровська область - 1005 випадків / 2560 щеплень;

Донецька область - 961 випадок / 440 щеплень;

Житомирська область - 648 випадків / 826 щеплень;

Закарпатська область - 305 випадків / 310 щеплень;

Запорізька область - 1015 випадків / 540 щеплень;

Івано-Франківська область - 194 випадки / 516 щеплень;

Київська область - 835 випадків / 112 щеплень;

Кіровоградська область - 183 випадки / 680 щеплень;

Луганська область - 292 випадки / 250 щеплень;

Львівська область - 748 випадків / 2340 щеплень;

Миколаївська область - 404 випадки / 470 щеплень;

Одеська область - 881 випадок / 540 щеплень;

Полтавська область - 627 випадків / 410 щеплень;

Рівненська область - 505 випадків / 330 щеплень;

Сумська область - 644 випадки / 330 щеплень;

Тернопільська область - 403 випадки / 380 щеплень;

Харківська область - 1168 випадків / 230 щеплень;

Херсонська область - 324 випадки / 390 щеплень;

Хмельницька область - +1088 випадків / 720 щеплень;

Черкаська область - 747 випадків / 0 щеплень;

Чернівецька область - 252 випадки / 260 щеплень;

Чернігівська область - 726 випадків / 192 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.