У Туреччині почався новий етап вакцинації від COVID

19:33 02 червень Київ, Україна

У Туреччині проведено майже 30 млн щеплень, повністю вакциновані 12,63 млн з 85 млн населення, тепер стартує новий етап вакцинації громадян старше 50 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Стартувала програма вакцинації наших громадян старше 50 років. Завдяки вакцинації ми виключимо вплив епідемії зі свого порядку денного», - написав міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я відзначав, що зусилля спрямовані на те, щоб країна повернулася до звичного життя вже у вересні. «Коли буде щеплено щонайменше 60% населення, буде отриманий колективний імунітет проти коронавірусу», - цитує міністра TRT Haber.



За словами Коджі, поки в країні не буде реалізована широкомасштабна вакцинація, вимога щодо носіння масок буде зберігатися.