В країні поки не планується створення нової карантинної зони

08:59 05 листопада Київ, Україна

В Україні поки не будуть створювати нову зону карантину - МОЗ.

Ляшко анонсував зміни правил для адмінодиниць, які потраплять в "червону зону".
МОЗ не планує створювати нову зону карантину, замість цього будуть внесені зміни в правила для адмінодиниць, які потраплять в "червону зону".
 
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, зараз населені пункти "червоної зони" можуть просити Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводити тільки деякі обмеження із затвердженого урядом переліку.
"Тепер ми пропонуємо наступне: коли ми перетнули показник 320 випадків на 100 тисяч населення - це "червоний" рівень. Але якщо в області показник тестів зі 100 протестованих становить понад 20 позитивних, то в цій області застосовується весь перелік обмежень. І в нього потрапляє вже і громадський транспорт", - пояснив Ляшко.