В країні поки не планується створення нової карантинної зони

08:59 05 листопада Київ, Україна





В Україні поки не будуть створювати нову зону карантину - МОЗ. Ляшко анонсував зміни правил для адмінодиниць, які потраплять в "червону зону".

МОЗ не планує створювати нову зону карантину, замість цього будуть внесені зміни в правила для адмінодиниць, які потраплять в "червону зону".

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



За словами заступника міністра охорони здоров'я, зараз населені пункти "червоної зони" можуть просити Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводити тільки деякі обмеження із затвердженого урядом переліку.