У США скоротили термін самоізоляції людям, які захворіли на коронавірус

13:52 29 грудень Київ, Україна

Людям, які захворіли на коронавірус і отримали позитивний тест на COVID-19 , тепер слід самоізолюватися не на 10, а на 5 днів, якщо вони не мають симптомів хвороби і носитимуть маску принаймні ще 5 днів.

Про це повідомляє сайт Центру з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).



Вакцинованим людям, які мали контакт з хворими на вірус, також скоротили рекомендований час перебування на карантині до 5 днів. Для тих, хто вважається повністю вакцинованим і отримав третю дозу-підсилювач, тепер можна взагалі не йти на карантин. Під карантином розуміють дистанціювання для тих людей, які контактували з хворим, але не мають симптомів чи позитивного тесту на коронавірус, повідомляє CNN.



Таку зміну в CDC пояснюють тим, що, за даними досліджень, найчастіше передача вірусу відбувається у перший-другий день з часу появи симптомів, і на 2-3 день після того, тому обмеження соціальних контактів найважливіше саме у перші 5 днів.



Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у США скасовано тисячі авіарейсів. Причиною став спалах хвороби серед працівників авіаліній, які через зараження не змогли вийти на роботу. Тому авіакомпанії звернулися до CDC із проханням знизити термін обов'язкової самоізоляції.



Раніше CDC вже скоротило з 10 до 7 днів термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які заразилися на COVID-19, але не мають симптомів, а влада штату Нью-Йорк оголосила про схожий крок для працівників життєво важливих професій.