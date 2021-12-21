У США розкритикували поспіх Росії з випуском вакцини

Медики з США вважають, що Росія занадто поспішає із застосуванням вакцини від коронавируса. Вони скаржаться на те, що не мають достатньо даних про її дії.

Створити вакцину - не те ж саме, що довести її безпеку і ефективність. Так відреагував головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи на вчорашні новини про те, що Росія першою в світі провела держреєстрацію вакцини проти COVID-19.

Директор Націнституту алергічних та інфекційних захворювань США висловив надію, що росіяни "насправді підтвердили безпеку і ефективність вакцини", але тут же додав: "Сильно сумніваюся, що вони це зробили". Свою думку він засновує на тому, що публікацій про випробування препарату немає.

Фаучи додав, що в США в розробці - шість або більше вакцин, і якби владі "хотілося ризикнути завдати шкоди багатьом людям або дати їм те, що не працює", то при бажанні ці вакцини-кандидати можна було б зареєструвати і почати застосовувати " хоч з наступного тижня ".

"Але це так не працює", - підкреслив чиновник-медик.

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар підкреслив, що в такій справі "важливо не першість, а безпеку".

Робоча назва у російського препарату було символічним - "Супутник V", з відсиланням до першого штучного супутника Землі і першості СРСР в космосі на початку космічної ери. На відміну від конкурентів по вакцинної гонці, росіяни не публікують результати ні проміжних досліджень, ні фінальних, як це прийнято в науці та медицині, обмежуючись заявою своїх медиків і влади, що "все працює".