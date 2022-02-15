У США відклали рішення про дозвіл на щеплення дітей віком до 5 років від COVID-19.

08:09 15 лютий Київ, Україна

Управління контролю за продуктами та ліками США планувало розглянути запит компанії Pfizer на дозвіл вакцинувати двома дозами від COVID-19 категорію дітей віком від 6 місяців до 5 років.. Пізніше Управління оприлюднило заяву на своєму сайті, що Комітет відклав розгляд рішення "у зв'язку з появою нової інформації".

Член ради директорів компанії-виробника вакцини Pfizer Скотт Готліб причиною цього назвав "надто низьку кількість випадків хвороби у клінічних випробуваннях".

“У більшості дітей ковид проходить без симптомів, – розповів Готліб, який у минулому очолював Управління контролю за продуктами та ліками США.. – Один випадок у певному напрямку може змінити загальне сприйняття ефективності вакцини загалом”.

Деякі американські ЗМІ, зокрема видання Washington Post і CNN, повідомляли, спираючись на власні джерела, що так звані нові дані підтвердили, що вакцина для найменших дітей є безпечною, проте дані щодо її ефективності були не дуже обнадійливими.



Діти до 5 років – єдина категорія населення, яка поки що не має дозволу на щеплення вакциною від COVID-19.. Раніше компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявляли, що очікують отримати дані про вплив третьої дози вакцини на дітей на початку квітня.



За офіційними даними, у США з початку пандемії в результаті COVID-19 померло близько 1100 дітей, з них близько 400 дітей віком до 5 років.