У США зобов'яжуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу всіх людей, старших 18 років

14:59 30 листопад Київ, Україна

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували всьому дорослому населенню Америки отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу.

Такого висновку експерти дійшли з урахуванням загрози нового варіанту коронавірусу-Омікрона. До цього CDC рекомендували отримувати бустер особам старше 50 років і тим, хто має супутні або хронічні захворювання.

"Останні дані свідчать, що згодом вакцинація стає менш ефективною, особливо для людей у віці 65 років і старших, а також для запобігання зараженню або легшому захворюванню... Дані клінічних випробувань показали, що ревакцинація підвищила імунну відповідь", - йдеться у повідомленні на сайті регулятора від 29 листопада.

Як зазначається у ньому, тепер усі люди віком від 18 років повинні пройти ревакцинацію через 6 місяців після щеплення Pfizer або Moderna або через 2 місяці після вакцинації препаратом Johnson & Johnson's.



Директорка CDC Рошель Валенскі зауважила, що нова рекомендація враховує появу Омікрон-варіанту коронавірусу, який ще не був ідентифікований у США, але неминуче потрапить до країни.

"Посилене тестування допоможе нам швидко виявити Омікрон", - цитує агентство AP.

США – одна з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. З початку пандемії, за даними порталу Worldometer, там зареєстровано понад 49,3 мільйона випадків зараження, понад 800 тисяч інфікованих померли. Загалом у країні проживає близько 330 мільйонів людей.