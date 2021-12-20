У США почали діяти нові обмеження для туристів через "Омікрон"

У США почали діяти оголошені минулого тижня обмеження на в'їзд для іноземних туристів, які протягом останніх 14 днів перебували у восьми африканських країнах через стрімке поширення там нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Як пише CNN, виняток із цього правила становлять громадяни та люди з дозволом на постійне проживання в США та їхні дружини й чоловіки.
Незважаючи на те, що цей різновид виявляється в дедалі більшій кількості країн світу і відповідно вводиться обмеження на перельоти або посилюються карантинні заходи, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали уряди країн не накладати обмеження для мандрівників з африканських країн, повідомляє Politico, адже, за словами представників ВООЗ, обмеження "можуть зіграти роль у певному зменшенні поширення COVID-19, але покласти важкий тягар на життя і добробут людей".
В інтерв'ю ABC головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі сказав, що нових обмежень на поїздки поки що не буде. Він закликав вакцинованих американців отримати третю дозу-підсилювач і підкреслив, що зараз американська влада робить все, щоб виявити ймовірні випадки "Омікрону" в США. Однак, за його словами, поширення нового штаму у Сполучених Штатах та інших країнах світу неминуче.
Також ВООЗ у понеділок оголосила, що новий різновид COVID-19 може швидко поширитися по всьому світу та мати "важкі наслідки", а "в цілому світовий ризик (пов'язаний зі штамом) оцінюється як дуже високий", пише USA Today.
Незважаючи на те, що цей різновид виявляється в дедалі більшій кількості країн світу і відповідно вводиться обмеження на перельоти або посилюються карантинні заходи, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали уряди країн не накладати обмеження для мандрівників з африканських країн, повідомляє Politico, адже, за словами представників ВООЗ, обмеження "можуть зіграти роль у певному зменшенні поширення COVID-19, але покласти важкий тягар на життя і добробут людей".
В інтерв'ю ABC головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі сказав, що нових обмежень на поїздки поки що не буде. Він закликав вакцинованих американців отримати третю дозу-підсилювач і підкреслив, що зараз американська влада робить все, щоб виявити ймовірні випадки "Омікрону" в США. Однак, за його словами, поширення нового штаму у Сполучених Штатах та інших країнах світу неминуче.
Також ВООЗ у понеділок оголосила, що новий різновид COVID-19 може швидко поширитися по всьому світу та мати "важкі наслідки", а "в цілому світовий ризик (пов'язаний зі штамом) оцінюється як дуже високий", пише USA Today.
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