У США можуть змінити поняття "повна вакцинація" від коронавірусу

09:33 26 листопад Київ, Україна

Один із головних експертів уряду США з інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що в офіційне визначення "повної вакцинації" від коронавірусу може увійти одержання бустерної дози.

"Зараз офіційно повна вакцинація в США дорівнює двом щепленням mRNA вакцин і одному уколу J&J, але безсумнівно це може змінитися", - заявив Фаучі. За словами експерта, наразі така можливість розглядається.

Раніше Фаучі заявив про збільшення госпіталізацій повністю щеплених осіб. Подібного немає серед тих, хто отримав бустерну дозу щеплення.



При цьому Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США повідомляли, що за даними за вересень, невакциновані особи в США мали в 14 разів вищий ризик померти від COVID-19 у порівнянні з повністю вакцинованими, і в 5,8 раза вищий ризик мати позитивний діагноз захворювання.



Фаучі висловлював надію, що захист, який дають бустерні дози, триватиме досить довго, щоб не було необхідності подальших бустерних щеплень кожні пів року - рік.