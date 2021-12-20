У США можуть змінити поняття "повна вакцинація" від коронавірусу

Один із головних експертів уряду США з інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що в офіційне визначення "повної вакцинації" від коронавірусу може увійти одержання бустерної дози.
Раніше Фаучі заявив про збільшення госпіталізацій повністю щеплених осіб. Подібного немає серед тих, хто отримав бустерну дозу щеплення.
При цьому Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США повідомляли, що за даними за вересень, невакциновані особи в США мали в 14 разів вищий ризик померти від COVID-19 у порівнянні з повністю вакцинованими, і в 5,8 раза вищий ризик мати позитивний діагноз захворювання.
Фаучі висловлював надію, що захист, який дають бустерні дози, триватиме досить довго, щоб не було необхідності подальших бустерних щеплень кожні пів року - рік.
При цьому Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США повідомляли, що за даними за вересень, невакциновані особи в США мали в 14 разів вищий ризик померти від COVID-19 у порівнянні з повністю вакцинованими, і в 5,8 раза вищий ризик мати позитивний діагноз захворювання.
Фаучі висловлював надію, що захист, який дають бустерні дози, триватиме досить довго, щоб не було необхідності подальших бустерних щеплень кожні пів року - рік.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі