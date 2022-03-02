У США вивчають дію третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника на людину

19:09 02 червень Київ, Україна

Національний інститут охорони здоров'я США почав першу фазу випробувань, в якій дорослі добровольці, повністю вакциновані проти COVID-19 , отримають додаткову дозу вакцини іншого виробника.

Про це повідомила у вівторок пресслужба наукового центру.



За її даними, в ході випробувань дорослі добровольці, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19, отримають бустерні дози вакцин інших виробників з тим, щоб встановити безпеку та імуногенність змішаних бустерних схем.

"Попри те, що вакцини, в цей час схвалені Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA), забезпечують надійний захист від COVID-19, ми повинні бути готові до необхідності повторного введення вакцин, щоб перешкоджати ослабленню імунітету і забезпечити захист від вірусу, що розвивається", - наводить пресслужба NIH слова директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Згідно з його думкою, відповідне дослідження підготує ґрунт для прийняття рішення про ревакцинацію змішаного типу в разі виникнення необхідності.



Попередні результати випробувань очікуються в кінці літа 2021 року. Спостерігати за добровольцями, які отримали бустерну дозу в ході цього дослідження, будуть протягом року.