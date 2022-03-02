У США вивчають дію третьої дози вакцини від COVID-19 іншого виробника на людину

Національний інститут охорони здоров'я США почав першу фазу випробувань, в якій дорослі добровольці, повністю вакциновані проти COVID-19, отримають додаткову дозу вакцини іншого виробника.
Про це повідомила у вівторок пресслужба наукового центру.
За її даними, в ході випробувань дорослі добровольці, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19, отримають бустерні дози вакцин інших виробників з тим, щоб встановити безпеку та імуногенність змішаних бустерних схем.
Згідно з його думкою, відповідне дослідження підготує ґрунт для прийняття рішення про ревакцинацію змішаного типу в разі виникнення необхідності.
Попередні результати випробувань очікуються в кінці літа 2021 року. Спостерігати за добровольцями, які отримали бустерну дозу в ході цього дослідження, будуть протягом року.
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