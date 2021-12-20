У США змінили рекомендації щодо вакцинації від COVID-19

15:51 17 грудень Київ, Україна

Згідно з новими рекомендаціями Центру США з контролю за захворюваннями (CDC), тепер перевага надається вакцинам від коронавірусу нової технології mRNA (Pfizer -BioNTech та Moderna), а не традиційній вакцині виробника Johnson&Johnson.

"Для запобігання COVID-19 у осіб віком 18 років і старших віддається перевага вакцинам mRNA", - йдеться в оновлених рекомендаціях.

Рекомендація була оновлена через кілька годин після того, як експертна панель CDC одноголосно проголосувала за перевагу вакцин Moderna і Pfizer. Рішення пов'язане з ризиком виникнення рідкого згущення крові, тромбозів та синдромів тромбоцитопенії після вакцинації Johnson&Johnson. У США виявили 54 такі випадки після початку вакцинації, 9 людей померли.