У США випробовують пігулки від коронавірусу - Україна забронювала 300 тис. доз

20:22 23 липня Київ, Україна

Завершальну стадію клінічних випробувань проходить медичний препарат проти коронавірусу, розроблений американськими фармацевтами. Цього разу це буде не вакцина, а таблетка.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ зарезервував препарат в кількості 300 тис. доз, але гроші поки не вносить - чекає результати клінічних випробувань.

Очікується, що цей препарат буде мати специфічну дію саме на коронавірус.

Міністр не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.

Ймовірну ефективність цих таблеток при перших симптомах коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.