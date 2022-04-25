У США випробовують пігулки від коронавірусу - Україна забронювала 300 тис. доз

20:22 23 липня Київ, Україна

Завершальну стадію клінічних випробувань проходить медичний препарат проти коронавірусу, розроблений американськими фармацевтами. Цього разу це буде не вакцина, а таблетка.



Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



За його словами, МОЗ зарезервував препарат в кількості 300 тис. доз, але гроші поки не вносить - чекає результати клінічних випробувань.



Очікується, що цей препарат буде мати специфічну дію саме на коронавірус.



Міністр не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від COVID-19 повідомляла компанія Pfizer.



Ймовірну ефективність цих таблеток при перших симптомах коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.