У РНБО пропонують власні рекомендації з протидії поширенню штаму дельта

14:51 24 червня Київ, Україна

Основною рекомендацією в протистоянні індійському або дельта штаму коронавірусу є ПЛР-тестування людей, які прибули з Росії, Португалії та Великобританії, а також тих осіб, які перетинають КПВВ з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram.



У відомстві нагадали, що в Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, викликаних штамом "Дельта".



В РНБО обговорили заходи боротьби з поширенням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду.



З першочерговими рекомендаціями РНБО можна ознайомитися в інфографіці: