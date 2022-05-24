У Сінгапур з ЄС прибула партія вакцини від COVID

Сінгапур став першою країною в Азії, яка отримала партію вакцини від COVID-19, тепер держава розраховує стати регіональним центром транспортування вакцини.
Вакцини, розроблені Pfizer і BioNTech, доставило повітряне судно компанії Singapore Airlines з Бельгії, зустрів цінний вантаж міністр транспорту Сінгапуру Онг Е Кунг. Препарат відправили на зберігання в об'єкти, де підтримується низька температура.
Про це повідомив новинний канал CNA 21 грудня.
Вакцини, розроблені Pfizer і BioNTech, доставило повітряне судно компанії Singapore Airlines з Бельгії, зустрів цінний вантаж міністр транспорту Сінгапуру Онг Е Кунг. Препарат відправили на зберігання в об'єкти, де підтримується низька температура.
Про це повідомив новинний канал CNA 21 грудня.
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