У Сінгапур з ЄС прибула партія вакцини від COVID

"Ми вважаємо, що у нас є можливості зробити це, зіграти роль, яка допоможе поставити і поширити вакцину в регіоні. Я думаю, що зараз існує два типи думок з доставлення вакцин. Деякі країни, звичайно, надають перевагу прямому доставленню, тому що вони думають, що це швидке доставлення від точки до точки. Але ми можемо грати роль центру для поширення і транспортування в регіон", - сказав він.