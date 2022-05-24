У Сінгапур з ЄС прибула партія вакцини від COVID

22:03 21 грудня Киев, Украина

Сінгапур став першою країною в Азії, яка отримала партію вакцини від COVID-19, тепер держава розраховує стати регіональним центром транспортування вакцини.

Вакцини, розроблені Pfizer і BioNTech, доставило повітряне судно компанії Singapore Airlines з Бельгії, зустрів цінний вантаж міністр транспорту Сінгапуру Онг Е Кунг. Препарат відправили на зберігання в об'єкти, де підтримується низька температура.

Про це повідомив новинний канал CNA 21 грудня.
"Ми вважаємо, що у нас є можливості зробити це, зіграти роль, яка допоможе поставити і поширити вакцину в регіоні. Я думаю, що зараз існує два типи думок з доставлення вакцин. Деякі країни, звичайно, надають перевагу прямому доставленню, тому що вони думають, що це швидке доставлення від точки до точки. Але ми можемо грати роль центру для поширення і транспортування в регіон", - сказав він.