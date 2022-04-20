У школі Гарварду знають, як побороти COVID-19 за шість тижнів

Американські вчені впевнені, що якщо проводити тестування третини країни кожен третій день і при цьому відправляти на самоізоляцію тих, чий результат був позитивним, терміни боротьби з пандемією скоротяться в рази.
Масове експрес-тестування на COVID-19 особливо тих людей, у яких немає ознак інфекції, може покласти край пандемії протягом шести тижнів. Про це йдеться в новому дослідженні вчених з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я і Університету Колорадо в Боулдері, опублікованому 20 листопада в журналі Science Advances.
Дослідження передбачає, що швидкі тести хоча і менш надійні, але можуть дозволити органам охорони здоров'я покладатися на більш цілеспрямовані заходи щодо запобігання поширенню хвороби замість масштабного локдауну.
Експрес-тести мають низьку вартість і можуть дати результати протягом декількох хвилин, а не днів. За словами дослідників, якщо половина населення США буде проходити тестування щотижня, а ті, у кого виявиться позитивний результат, будуть ізольовані від інших, вплив буде величезним.
Згідно з дослідженням, заснованим на математичному моделюванні, швидке тестування 75% населення міста кожні три дні скорочує кількість інфікованих на 88%, чого достатньо, щоб довести епідемію до зникнення протягом шести тижнів.
Професор комп'ютерних наук в Університеті Колорадо і провідний автор дослідження Деніел Ларремор зазначає, що загальний висновок дослідження полягає в тому, що коли справа доходить до громадської охорони здоров'я, краще мати менш чутливий тест з результатами сьогодні, ніж більш чутливий тест з результатами завтра, пише Business Insider. На думку Ларремора, замість того, щоб змушувати всіх залишатися вдома для впевненості, що одна хвора людина не заразить когось, краще віддати наказ залишатися вдома тільки заразним людям, щоб всі інші могли жити своїм життям.
Дослідження передбачає, що швидкі тести хоча і менш надійні, але можуть дозволити органам охорони здоров'я покладатися на більш цілеспрямовані заходи щодо запобігання поширенню хвороби замість масштабного локдауну.
Експрес-тести мають низьку вартість і можуть дати результати протягом декількох хвилин, а не днів. За словами дослідників, якщо половина населення США буде проходити тестування щотижня, а ті, у кого виявиться позитивний результат, будуть ізольовані від інших, вплив буде величезним.
Згідно з дослідженням, заснованим на математичному моделюванні, швидке тестування 75% населення міста кожні три дні скорочує кількість інфікованих на 88%, чого достатньо, щоб довести епідемію до зникнення протягом шести тижнів.
Професор комп'ютерних наук в Університеті Колорадо і провідний автор дослідження Деніел Ларремор зазначає, що загальний висновок дослідження полягає в тому, що коли справа доходить до громадської охорони здоров'я, краще мати менш чутливий тест з результатами сьогодні, ніж більш чутливий тест з результатами завтра, пише Business Insider. На думку Ларремора, замість того, щоб змушувати всіх залишатися вдома для впевненості, що одна хвора людина не заразить когось, краще віддати наказ залишатися вдома тільки заразним людям, щоб всі інші могли жити своїм життям.
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