У шести областях України виявили 10 випадків нового штаму COVID-19

В Україні виявили 10 випадків нового штаму COVID-19 «Еріс», який є підвидом варіанта «Омікрон», повідомляє МОЗ.
Штам "Еріс" зафіксували у Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Симптоми «Еріса» такі ж, як і під час захворювання на інші штами коронавірусу: біль у горлі, нежить, задишка, ломота в тілі, головний біль, лихоманка. Однак новий штам має і особливість - швидше вражає ослаблений імунітет. Незважаючи на це, ВООЗ оцінює глобальний ризик цього штаму як низький, кажуть у МОЗ.
Загалом в Україні з 2 по 8 жовтня зареєстрували 5186 випадків захворювання на COVID-19. Серед них 18 летальних, це люди старше 30 років.
У МОЗ нагадують, що основою захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс трьох щеплень. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря та в пунктах щеплень.
Штам "Еріс" зафіксували у Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Симптоми «Еріса» такі ж, як і під час захворювання на інші штами коронавірусу: біль у горлі, нежить, задишка, ломота в тілі, головний біль, лихоманка. Однак новий штам має і особливість - швидше вражає ослаблений імунітет. Незважаючи на це, ВООЗ оцінює глобальний ризик цього штаму як низький, кажуть у МОЗ.
Загалом в Україні з 2 по 8 жовтня зареєстрували 5186 випадків захворювання на COVID-19. Серед них 18 летальних, це люди старше 30 років.
У МОЗ нагадують, що основою захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс трьох щеплень. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря та в пунктах щеплень.
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