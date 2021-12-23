У Самборі відмовляються посилювати карантин

Влада Самбора, що на Львівщині, чи не будуть посилювати карантин, незважаючи на те, що в їх місцевості встановлено «червоний» рівень епідопасності. Так постановив міська рада, хоча держкомісія ТЕБ та НС вирішили інакше.

Під час засідання міськради під стінами мерії проходив пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Самбірські депутати постановили, що рішення державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення Самбора до "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції.

Громадському транспорту і підприємцям, зокрема, зі сфери торгівлі та громадського харчування, вони дозволили працювати в звичайному режимі, хоч і з дотриманням карантинних вимог.

Самбірський міськрада закликала поліцію утриматися від залучення до відповідальності підприємців, які будуть продовжувати працювати всупереч рішенню державної комісії ТЕБ та НС.

Крім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров'я і голова Львівської ОДА з проханням скасувати в Самборі "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Напередодні стало відомо, що Одеса і Харків посилили карантин у зв'язку з переведенням міст в "жовту" зону епідеміологічної небезпеки.